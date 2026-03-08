DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

Irán pone fin a los siete días de luto que han mantenido el país detenido y las calles desiertas por la muerte de Alí Jameneí, mientras continúan los bombardeos de Trump y Netanyahu y crecen las presiones para que se anuncie un nuevo líder supremo. Entre tanto, Israel divide sus esfuerzos militares en una creciente campaña terrestre y aérea contra el Líbano mientras bombardea Teherán y, en sus fronteras, trata de frustrar los ataques con misiles iraníes y del pais vecino que tienen aciudades como Tel Aviv o Haifa en alerta.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Israel atacará al sucesor de Jameneí El Ejército israelí reiteró este domingo en su cuenta de X en farsi que atacará al sucesor del antiguo líder del régimen iraní, Alí Jameneí, asesinado durante el primer día de bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán, y a todos aquellos que lo designen. "Queremos decirles que la mano del país de Israel seguirá persiguiendo a cualquier sucesor y a toda persona que busque designar a un sucesor", advirtió el Ejército en una publicación en su cuenta de X.

Salen los primeros vuelos comerciales desde Tel Aviv Tras más de una semana de guerra con Irán, este domingo han salido los primeros vuelos comerciales desde el aeropuerto de Ben Gurión, a las afueras Tel Aviv (centro de Israel), reabierto de forma parcial, confirmó a EFE una portavoz de la Autoridad de Aeropuertos nacional. Las aerolíneas que están operando para la salida de vuelos comerciales son las israelíes El Al, Israir y Arkia.

20 litros de gasolina por persona al día Las autoridades iraníes racionaron este domingo a 20 litros de gasolina por persona al día tras los ataques de esta madrugada contra instalaciones petroleras en la capital y zonas cercanas que han causado una nube de tóxica sobre la capital iraní. Así, lo informó el gobernador de Teherán, Mohamad Sadeg Motamedian, quien aseguró que se trata de una medida provisional tras los ataques de anoche, indicó la agencia Fars.

Una "guerra justificada" Un edificio en el centro de Tel Aviv y una sinagoga de Beith Shemesh -a 30 kilómetros de Jerusalén- han sido los dos únicos lugares golpeados por Irán que han dejado víctimas mortales en suelo israelí hasta el momento. En ellos, más allá del dolor de velar a sus diez fallecidos, o precisamente por eso, los vecinos han reforzado su discurso y aseguran que "no hay otra opción" que continuar con esta "guerra justificada".

Ofensiva aérea El Ejército de Israel dijo este domingo en un comunicado haber atacado aviones de combate F-14 en el aeropuerto de Isfahán, en el oeste de Irán. "Ayer sábado, durante una amplia oleada de ataques, la fuerza aérea de Israel atacó complejos militares del régimen terrorista iraní con aviones de combate F-14 en el aeropuerto de Isfahán", recoge el comunicado castrense.

Batallas en el sur del Líbano El grupo chií libanés Hizbulá afirmó este domingo que está manteniendo enfrentamientos directos con soldados israelíes cerca del municipio fronterizo de Aitaroun, situado al sur del país. Los enfrentamientos comenzaron en la noche del sábado, según un comunicado emitido por la formación chií, cuando sus combatientes "se enfrentaron con las fuerzas que avanzaban" hacia esta localidad situada a tres kilómetros de la frontera entre Israel y el Líbano, y lograron impactos directos "con ametralladoras y granadas propulsadas por cohetes".

25 muertos más en Líbano Al menos 25 personas murieron y varias resultaron heridas la noche del sábado al domingo en ataques atribuidos a Israel contra varias localidades del sur del Líbano y la capital, Beirut, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano. Según la agencia, se registraron bombardeos de madrugada que afectaron a una vivienda en la localidad de Qana, en el distrito de Tiro, y que provocaron cuatro muertos y varios heridos, que fueron trasladados a hospitales de la ciudad de Tiro.

Lariyani asegura que varios militares estadounidenses han sido capturados El presidente del Consejo de Seguridad Nacional iraní, Alí Lariyani, ha asegurado este sábado que "varios" militares estadounidense han sido hechos prisioneros, aunque no ha dado más detalles al respecto. "Se ha informado de que varios soldados estadounidenses han sido hechos prisioneros, pero los americanos dicen que han muerto en combate", ha publicado Lariyani en redes sociales. "A pesar de sus esfuerzos vanos la verdad no es algo que pueda ocultarse durante mucho tiempo", ha añadido el dirigente iraní. Lariyani ha subrayado en una entrevista que "mienten" cuando dicen que han muerto cinco o seis militares. "Después aumentan el número de muertos con el pretexto de accidentes", ha especulado.

Trump considera una "rendición" la propuesta de Pezeshkian para una desescalada El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este sábado que la propuesta lanzada por el presidente iraní, Masud Pezeshkian, a los países vecinos para una desescalada del conflicto es una "rendición". "Eso es una rendición. Yo lo llamo rendición", ha afirmado Trump en declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial, el 'Air Force One'. "De repente han empezado a disculparse a los países de Oriente Próximo. Puedes apuntarlo como una victoria nuestra y para los estados de Oriente Próximo que son nuestros amigos. Creo no van dispararles más. Han pedido disculpas", ha añadido.