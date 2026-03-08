En Directo
Minuto a minuto
EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
Venezuela anuncia las primeras 379 excarcelaciones tras aprobación de la Ley de Amnistía
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
Trump afirma que Cuba está "en sus últimos momentos" pero tendrá "una gran vida nueva"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que Cuba se encuentra en "sus últimos momentos de vida", pero afirmó que está negociando con La Habana y que tendrá "una gran vida nueva".
"Cuba está en sus últimos momentos de vida tal como es ahora. Tendrá una gran vida nueva, pero está en sus últimos momentos de vida tal como es", expresó el mandatario durante la cumbre 'Escudo de las Américas' en Miami con presidentes de la derecha latinoamericana.
Trump aseguró que espera "con entusiasmo el gran cambio que pronto llegará a Cuba", pero también señaló que su "enfoque ahora mismo" está en la guerra de Irán.
Trump insiste en que Cuba "está negociando" porque "no tienen dinero ni petróleo"
El presidente cubano, Donald Trump, ha reiterado este sábado que Cuba "está negociando" y ha subrayado que "no tiene dinero ni petróleo" como resultado del embargo impuesto a la isla.
"Cuba está en el final. No tienen dinero. No tienen petróleo. Tienen una mala filosofía y un mal régimen que ha sido malo, durante mucho tiempo. Solían conseguir dinero de Venezuela, tenían el petróleo de Venezuela, pero ya no tienen el dinero de Venezuela y no tienen nada de petróleo", ha afirmado Trump este sábado durante un acto en Florida.
Las autoridades ahora "quieren negociar y están negociando con Marco (Rubio) y conmigo y con algunos más". "Creo que se va a llegar a un acuerdo con Cuba", ha subrayado.
Delcy Rodríguez agradece a Donald Trump el reconocimiento formal a su Gobierno encargado
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció este sábado al mandatario Donald Trump por reconocer formalmente a su Gobierno, luego de que el estadounidense anunciara esta decisión tras restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países esta semana.
Trump se reunió por segunda vez con María Corina Machado en la Casa Blanca
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió el viernes por segunda vez en la Casa Blanca con la líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.
El encuentro, que fue avanzado en exclusiva por Caracol Radio con fuentes de la Casa Blanca, fue confirmado a EFE por el entorno de Machado.
Según la emisora colombiana, en la reunión participaron el secretario de Estado, Marco Rubio, y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y se abordó la eventual convocatoria de elecciones en Venezuela.
Excarcelada la hispanovenezolana Ángela Expósito tras siete años en prisión en Venezuela
La activista hispanovenezolana Ángela Expósito ha sido excarcelada tras permanecer siete años en una prisión de Venezuela gracias a la Ley de Amnistía recientemente declarada por el país latinoamericano, aunque con medidas cautelares.
Tanto Vente Venezuela, el movimiento de la líder opositora María Corina Machado, como la ONG Realidad Helicoidal han confirmado la excarcelación de Expósito, entre rejas desde septiembre de 2018 tras ser acusada de participar en lo que el entonces gobierno de Nicolás Maduro denunció como un intento de magnidicio con drones contra el presidente venezolano ese año, y que dejó siete heridos.
En agosto de 2022 fue condenada a 24 años de prisión por terrorismo y asociación para delinquir. Dos años después, el Tribunal de Casación ratificó la condena.
Trump confirma su reconocimiento del Gobierno de Venezuela tras la restauración de relaciones diplomáticas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este sábado su reconocimiento del Gobierno de Venezuela liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez después de que Estados Unidos y las autoridades en funciones del país acordaran el jueves restablecer relaciones diplomáticas y consulares.
"Me complace decir que esta semana hemos reconocido formalmente al Gobierno de Venezuela. Lo hemos reconocido de manera legal y también hemos alcanzado un histórico acuerdo sobre el oro", ha manifestado Trump en un discurso ante los principales líderes de la derecha latinoamérica en Florida con motivo de una cumbre contra el narcotráfico.
Trump ha celebrado también un "histórico" acuerdo sobre el oro venezolano "para permitir que nuestros dos países colaboren y faciliten la venta de oro y otros minerales venezolanos".
EEUU y Venezuela negocian la extradición de Alex Saab
Estados Unidos adelanta negociaciones con la administración interina de Delcy Rodríguez en Venezuela para la extradición de Alex Saab, considerado por el gobierno estadounidense como testaferro del mandatario venezolano depuesto, Nicolás Maduro, quien enfrenta en Nueva York cargos relacionados con narcotráfico. El diario Miami Herald, citando fuentes familiarizadas con las conversaciones, señaló este sábado que Saab, "probablemente será extraditado pronto a Estados Unidos tras intensas negociaciones".
Ecuador y EEUU destruyen un campamento de grupo disidente de las FARC cerca de Colombia
Las Fuerzas Armadas de Ecuador, en colaboración con Estados Unidos, destruyeron un campamento de entrenamiento de los Comandos de la Frontera, uno de los grupos criminales disidentes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El Gobierno de Ecuador detalló este viernes en un comunicado los alcances de la operación militar conjunta desarrollada el martes en suelo ecuatoriano entre las fuerzas armadas de Ecuador y de Estados Unidos, según anunciaron tanto el Ejecutivo ecuatoriano como el Comando Sur de los EEUU. La operación tuvo lugar en la amazónica provincia ecuatoriana de Sucumbíos, fronteriza con Colombia, donde los militares ecuatorianos atacaron con información de inteligencia y apoyo estadounidense un campamento que, de acuerdo a la información oficial, pertenecía al cabecilla apodado 'Mono Tole' y tenía capacidad para "entrenar hasta cincuenta narcotraficantes".
Delcy Rodríguez dice que retoma relaciones con EEUU "con amistad y con inteligencia"
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este viernes que el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos se hace "con amistad y con inteligencia", después de que ambos países confirmaran el jueves la reanudación del vínculo roto desde 2019, un hecho que venía gestándose tras la captura en enero de Nicolás Maduro. "Vamos a hacerlo con amistad, con disposición y con buena intelig ncia y por el bienestar del pueblo venezolano", dijo Rodríguez en un acto en la comuna El Maizal, en el estado Lara (oeste), una localidad muy visitada por Maduro. La mandataria citó de esta forma una carta del libertador caraqueño Simón Bolívar de 1818 en la que informaba sobre el establecimiento de relaciones con Estados Unidos, cuando James Monroe era presidente.
El opositor Rosales pide crear condiciones para hacer elecciones "transparentes" en Venezuela
El opositor venezolano Manuel Rosales dijo este viernes que se deben establecer todas las condiciones para que eventualmente se celebren en el país suramericano unas elecciones que sean "limpias" y "transparentes", dos meses después de la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
"Se tienen que reinstitucionalizar los poderes, se tiene que cambiar el CNE (Consejo Nacional Electoral), revisar el registro electoral, crear las condiciones para que de verdad las elecciones sean limpias y transparentes", indicó el exgobernador del estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), en una rueda de prensa por el 20 aniversario de su partido Un Nuevo Tiempo (UNT).
Igualmente, Rosales sostuvo que es necesario lograr la estabilización política y económica, con aumentos de salarios y pensiones, mejorar el sistema eléctrico, así como derogar leyes como la ley contra el odio y la ley Simón Bolívar.
