DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

Irán pone fin a los siete días de luto que han mantenido el país detenido y las calles desiertas por la muerte de Alí Jameneí, mientras continúan los bombardeos de Trump y Netanyahu y crecen las presiones para que se anuncie un nuevo líder supremo. Entre tanto, Israel divide sus esfuerzos militares en una creciente campaña terrestre y aérea contra el Líbano mientras bombardea Teherán y, en sus fronteras, trata de frustrar los ataques con misiles iraníes y del pais vecino que tienen aciudades como Tel Aviv o Haifa en alerta.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Una nueva oleada de bombardeos iraníes vuelve a sacudir a los países del Golfo Las autoridades de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar y Kuwait han confirmado durante la madrugada de este lunes haber emprendido labores de defensa antiaérea tras ser objetivo de múltiples ataques con drones y misiles iraníes, en el marco de las represalias de Teherán por la ofensiva de Estados Unidos e Israel. El Ministerio de Defensa de Qatar ha asegurado en un breve comunicado difundido en redes sociales que sus "Fuerzas Armadas han interceptado un ataque con misil que tenía como objetivo el Estado de Qatar". A su vez, la cartera homóloga de Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha anunciado también en redes sociales que sus defensas aéreas están lidiando con amenazas entrantes de misiles y drones desde Irán.

Israel lanza una nueva oleada de ataques contra Líbano e Irán El Ejército de Israel dijo este lunes que ha lanzado una nueva oleada de ataques contra infraestructura controlada por el grupo chií Hizbulá en Beirut y contra el régimen iraní en la región central del país persa. Las fuerzas israelíes anunciaron la ofensiva en su canal de la red social Telegram, horas después de una ronda de ataques en la que el Ejército de Israel aseguró haber bombardeado el cuartel general de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria de Irán, desde el que se operan los misiles balísticos y las flotas de drones.

El precio del barril de petróleo brent se dispara más del 15% y supera los 107 dólares El precio del barril de petróleo brent, el de referencia en Europa, se dispara más del 15% este lunes y supera los 107 dólares por barril, máximos desde julio de 2022, ante los temores de suministro tras la escalada bélica en Oriente Próximo. A las 7:00 horas de este lunes (6:00 GMT), el precio de Brent cotizaba en los 107,20 dólares tras subir el 15,39%, según datos de Bloomberg recogidos por EFE. No obstante, poco después de las 3:00 de la madrugada, el brent ha llegado a subir más del 28%, y a tocar los 119,50 dólares por barril.

La Guardia Revolucionaria expresa su obediencia al nuevo líder supremo de Irán La Guardia Revolucionaria expresó este lunes su obediencia al recién nombrado nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, Mojtaba Jameneí, quien hereda del cargo de su padre, muerto en los ataques de Estados Unidos e Israel.

Muere un soldado de EEUU por "emergencia médica" en Kuwait en medio de la guerra con Irán Un soldado de Estados Unidos murió en Kuwait por una "emergencia médica", según informó este domingo el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM), con lo que suman ocho militares estadounidenses fallecidos desde que comenzó la guerra contra Irán hace una semana.

Portugal repatría a 61 personas de Oriente Medio en un avión militar El Gobierno de Portugal informó este domingo en un comunicado de que está en curso la repatriación desde Oriente Medio de 61 personas, de las cuales 54 son portuguesas, en un avión de la Fuerza Aérea del país. El Ministerio de Exteriores, que no reveló el punto de origen del trayecto, precisó en la nota que la aeronave es un avión C130H y que los siete ciudadanos extranjeros son de nacionalidad canadiense, británica y surcoreana. Según sus datos, el vuelo aterrizará en la base aérea de Figo Maduro, en Lisboa, este lunes, sobre las 5.30 hora local (misma hora GMT).

Al menos ocho muertos en un ataque en un sitio arqueológico en el sur del Líbano Al menos ocho personas murieron este domingo en un ataque israelí contra un sitio arqueológico en la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano, dos días después de que otro bombardeo causara daños materiales dentro del recinto de unas importantes ruinas patrimonio de la Unesco. El Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública se limitó a anunciar en un comunicado que "un ataque del enemigo israelí contra el sitio arqueológico en la ciudad de Tiro causó el fallecimiento de ocho ciudadanos", si especificar en qué recinto. La urbe acoge dos importantes complejos de ruinas declarados patrimonio de la humanidad por la Unesco.

Mojtaba Jamenei, hijo de Alí Jamenei, elegido nuevo líder supremo de Irán El ayatolá Mojtaba Jamenei, hijo del difunto Alí Jamenei, ha sido elegido nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, según han anunciado este domingo las autoridades iraníes. El anuncio se ha producido en la plaza Vanak de Teherán, según recoge la televisión pública iraní, IRIB, una decisión tomada por la denominada Asamblea de Expertos. Mojtaba Jamenei sucederá así a su padre como máximo responsable político de Irán después de la muerte de éste el pasado 28 de febrero en los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

Netanyahu confirma la muerte de dos militares israelíes en Líbano, uno de ellos druso del Golán El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha confirmado este domingo la muerte de dos soldados israelíes en operaciones militares en suelo libanés. "Compartimos el profundo dolor y enviamos nuestras condolencias a las familias de los dos zapadores sargento de primera clase Maher Khatar y otro soldado cuya identidad aún no se ha autorizado para su publicación", ha informado Netanyahu en un comunicado oficial. Ambos "cayeron en combate en el sur de Líbano". Netanyahu ha resaltado que Maher era "un valiente combatiente" de la comunidad drusa israelí que "sirvió de ejemplo e inspiración a la juventud de Majdal Shams, una localidad de los Altos del Golán sirios ocupados por Israel desde 1967.