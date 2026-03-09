DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mojtaba Jameneí.

Mojtaba Jameneí. / Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fo

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Irán pone fin a los siete días de luto que han mantenido el país detenido y las calles desiertas por la muerte de Alí Jameneí, mientras continúan los bombardeos de Trump y Netanyahu y crecen las presiones para que se anuncie un nuevo líder supremo. Entre tanto, Israel divide sus esfuerzos militares en una creciente campaña terrestre y aérea contra el Líbano mientras bombardea Teherán y, en sus fronteras, trata de frustrar los ataques con misiles iraníes y del pais vecino que tienen aciudades como Tel Aviv o Haifa en alerta.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

TEMAS

  1. La Bonita, la nueva tapería familiar de Cáceres que abre sus puertas en el barrio de El Vivero
  2. Las obras de la autovía a Badajoz obligan a cortar la A-66 este sábado: se desviará el tráfico por la N-630 a Cáceres
  3. Santa Cruz de la Sierra, el corazón que late al ritmo de la Montaña Sagrada de Extremadura
  4. Un accidente en la A-5 mantiene la circulación cortada en sentido Madrid: habilitan desvíos por la N-V y otras carreteras
  5. Habrá primarias en el PSOE de Extremadura: Soraya Vega y González Andrade se postulan para la secretaría general
  6. La M-30 de Cáceres se aleja del calendario previsto por las lluvias tras 3 años de obras
  7. Miguel Ríos antes de su concierto en Cáceres: 'Volver a Extremadura, comer lo que la tierra ofrece y sentir el efecto dulce del aplauso. Es una buena vida para mí
  8. Sanguijuelas, Acetre, El Gato con Jotas y Luis Pastor brillan en Cáceres en los Premios de la Música Extremeña

Alcalde de Montánchez: "Hemos trabajado mucho para seguir creando oportunidades para que la gente pueda quedarse a vivir aquí"

La temporalidad del empleo público baja en Extremadura, pero aún cuadruplica el 8% legal

La tabernera más antigua de la historia está en Mérida: la pieza romana que ha fascinado al sumiller de El Bulli

¿Puede Castilla y León inclinar la balanza del pacto entre PP y Vox en Extremadura?

Cada extremeño se juega una media de más de seiscientos euros al año

Mario Hernández desde Mérida: "El chiringuito de creer"

