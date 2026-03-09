Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania ha enviado interceptores a Jordania para derribar drones iraníes, afirma Zelenski

Ucrania ha enviado drones interceptores y a un grupo de expertos a Jordania para ayudar a este país de Oriente Medio a derribar los drones con que está siendo atacado por parte de Irán, según ha declarado el presidente Volodímir Zelenski en una entrevista con el New York Times.

"Reaccionamos de forma inmediata", dijo Zelenski, que explicó que la petición fue formulada por EE.UU. el jueves y el equipo de especialistas ucranianos emprendió su camino a Ucrania el viernes.

Jordania es uno de los principales aliados estadounidenses en Oriente Medio y alberga una importante base militar estadounidense en la región que ha sido atacada por Irán en represalia por los bombardeos a la República Islámica que EE.UU. e Israel empezaron hace más de una semana.