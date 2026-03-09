Rusia-EEUU
Putin y Trump hablan por teléfono por primera vez este 2026 para abordar los conflictos de Irán y Venezuela
La primera conversación entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos desde diciembre duró cerca de una hora y fue ”franca” y ”constructiva”, según el asesor Yuri Ushakov
EFE
Moscú
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, conversaron este lunes por teléfono y abordaron, en particular, los acontecimientos en Irán y Venezuela, informó el Kremlin.
Según dijo el asesor para asuntos internacionales de la Presidencia rusa, Yuri Ushakov, la conversación, la primera entre ambos líderes desde diciembre de 2025, duró cerca de una hora y fue ”franca” y ”constructiva”.
- Los apicultores alertan de una situación ‘catastrófica’ tras dos meses de lluvias
- El tren que perdió el este de Extremadura
- 17 años de Succo en Plasencia: 'Intentamos dar cariño y que la gente se lleve un buen recuerdo de la ciudad
- La Bonita, la nueva tapería familiar de Cáceres que abre sus puertas en el barrio de El Vivero
- La M-30 de Cáceres se aleja del calendario previsto por las lluvias tras 3 años de obras
- Dos hermanos vecinos de Francisca Cadenas declaran ante la UCO como investigados
- El Cacereño dimite en Ferrol
- Sanguijuelas, Acetre, El Gato con Jotas y Luis Pastor brillan en Cáceres en los Premios de la Música Extremeña