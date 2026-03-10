António Costa se desmarca de Von der Leyen y aboga por "garantizar que el mundo siga basado en reglas"

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, se ha desmarcado este martes de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y ha abogado por "garantizar que el mundo siga basado en reglas" en un escenario global en donde, según ha afirmado, Estados Unidos "desafía el orden internacional"; después de que la alemana cuestionara la víspera la vigencia del orden mundial

Durante su intervención en la Conferencia Anual de Embajadores de la UE, que se celebra desde este lunes en Bruselas, Costa ha salido en defensa de las "soluciones multilaterales", justo un día después de que Von der Leyen sostuviera en el mismo foro que la UE "ya no puede confiar" en un sistema internacional basado en reglas como "la única manera" de defender sus intereses ante las amenazas.

En opinión del socialista portugués, la UE debe aplicar una política exterior "multidimensional", colaborando activamente con la comunidad internacional para "defender los principios de la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional", entendiendo que lo que al bloque comunitario le interesa en "garantizar que el mundo siga basado en reglas y en la cooperación, evitando una mayor fragmentación global".

"Este mundo multipolar requiere soluciones multilaterales, no esferas de influencia donde la política de poder reemplace al Derecho internacional", ha añadido Costa, constatando que la nueva realidad internacional ya se conoce: "Rusia viola la paz, China altera el comercio y Estados Unidos desafía el orden internacional basado en reglas".

Tras señalar a Washington, el ex primer ministro luso ha afirmado que la guerra en Oriente Próximo "es de suma preocupación", que "Irán es responsable de las causas fundamentales de esta situación", pero que en todo caso "el unilateralismo nunca puede ser el camino". Asimismo, ha pedido a Irán y a "sus aliados como Hezbolá", que cesen sus ataques, incluido contra Estados miembro de la UE como Chipre.

Costa ha expresado nuevamente que la UE está "con el pueblo de Irán y su derecho a vivir en paz y determinar su futuro", a la vez que ha afirmado que "la libertad y los Derechos Humanos no se logran con bombas", y que "solo el Derecho internacional los garantiza". "Debemos evitar una escalada que amenace a la región y a Europa, especialmente dadas las graves consecuencias económicas como el bloqueo del estrecho de Ormuz", ha proseguido.

La ONU debe ser reformada, no reemplazada

Después de analizar la guerra en Oriente Próximo y el actual contexto internacional, el presidente del Consejo Europeo ha reivindicado que el rol de la Unión Europea debe ser "defender el orden internacional y la Carta de la ONU", y no aceptar "violaciones del Derecho Internacional", ya sea en Ucrania, Groenlandia, América Latina, África, Gaza o el Oriente Próximo. "Tampoco se deben tolerar violaciones de Derechos Humanos en Irán, Sudán o Afganistán", ha añadido.

También ha instado a "reforzar la cooperación multilateral", y ha asegurado que la UE seguirá apoyando las reformas del secretario general de la ONU, António Guterres, con la iniciativa UN80, porque "la ONU debe ser reformada, pero no reemplazada; es la piedra angular del sistema multilateral".

En tercer lugar, Costa ha hecho un llamamiento a profundizar la red de socios cooperando con "democracias afines" y siguiendo la construcción de "la red de acuerdos comerciales más extensa del mundo, cubriendo a 80 países", entre los que ha destacado los acuerdos con Mercosur e India.

En último lugar ha apostado por la ampliación de la UE como "la mejor inversión geoestratégica para nuestro futuro". "El impulso generado por Ucrania se extiende a Moldavia y a los Balcanes Occidentales. Su futuro está en la UE. El sistema internacional está cambiando drásticamente y la UE responde siendo más autónoma y resiliente", ha añadido.

"Que se hable con una sola voz"

Dicho esto, Costa ha admitido que sabe "lo difícil que es generar consenso" en el bloque comunitario cuando se trabajan con 27 políticas exteriores nacionales y perspectivas geográficas distintas. Sin embargo, se ha mostrado firmemente convencido de que "esta diversidad es la riqueza de nuestra Unión".

"Nos otorga una perspectiva de 360 grados sobre el mundo: África, América, Oriente Próximo, Asia y el Ártico son nuestros vecinos, con quienes compartimos fronteras y vínculos históricos, económicos y diplomáticos. En tiempos de polarización, la visión global de Europa es un verdadero activo estratégico", ha puesto en valor.

"Es vital que la Unión Europea hable con una sola voz para defender sus valores e intereses", ha recalcado, recordando que la respuesta de la UE ante "las amenazas" contra Groenlandia y la rapidez "en situaciones urgentes como Gaza" demuestran que "la unidad fortalece" la posición global de la UE.

"En tiempos como estos, los valores y la confianza son los fundamentos de nuestra influencia. Eso es lo que nos hace poderosos", ha zanjado el presidente del Consejo Europeo.

El mensaje de Von der Leyen

El discurso de Costa ha tenido lugar 24 horas después de que en la misma Conferencia de Embajadores, que reúne a diplomáticos de la UE de más de 145 Delegaciones y Oficinas de la UE en todo el mundo, Ursula von der Leyen asegurara que "ya no puede confiar" en un sistema internacional basado en reglas como "la única manera" de defender los intereses de la UE ante las amenazas globales.

La presidenta de la Comisión Europea puso en cuestión si el orden internacional que se construyó tras la Segunda Guerra Mundial es "más una ayuda o un obstáculo" para la credibilidad del bloque comunitario como actor geopolítico, y sostuvo que Europa "ya no puede ser la guardiana del antiguo orden mundial" y de un mundo "que ya se ha ido y no volverá".

El discurso de Von der Leyen ha generado críticas en algunos sectores, incluso en su propio Ejecutivo. Su 'número dos', la vicepresidenta de la Comisión Teresa Ribera ha admitido que discrepa abiertamente de ella, que cree que no se expresó de manera "acertada", y también ha advertido de que es "muy peligroso" entrar en un debate que "parece cuestionar el Derecho Internacional".

También han elevado la voz algunos grupos del Parlamento Europeo, como los socialistas, cuya presidenta, la española Iratxe García, ha cargado contra las "excusas" de la Comisión Europea para que la UE haga "cumplir las reglas" y se enfrente a "autócratas". "El problema no es si el orden mundial es 'viejo' o 'nuevo'. El problema son los apaciguadores que permiten que los autócratas lo violen", ha afirmado en un mensaje en redes sociales.

Por su parte, la copresidenta del grupo La Izquierda, Catarina Martins, ha acusado a Von der Leyen de ser una "sirviente" de Estados Unidos y de no haber intentado defender el orden mundial basado en reglas, ya que "no condenó el genocidio en Gaza" y no ha tenido "ni una sola iniciativa diplomática" para detener la guerra.

Estos cuestionamientos se suman a las críticas vertidas por algunos Estados miembro contra la jefa del Ejecutivo europeo por sus acciones tras la ofensiva lanzada el pasada 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, ya que ese día se puso en contacto con los jefes de Estado de los países del Golfo.

Hace unas semanas la Comisión también estuvo en el centro de las críticas por mandar a una comisaria europea a la Junta de Paz de Trump en calidad de observadora, una decisión que no fue consultadas con los países miembro.

Las voces discordantes han recordado que la política exterior de la Unión Europea la deciden por unanimidad los Veintisiete, y que por tanto la presidenta de la Comisión Europea se está excediendo su rol y entrando en unas competencias que no son las suyas.