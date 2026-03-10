Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO | Clavijo, en el debate sobre el estado de la nacionalidad canaria: "Quiero que los reyes magos también vengan a Canarias, no solo a Cataluña"

Clavijo abre el último año de la legislatura con la vivienda, la inmigración y la crisis de los servicios públicos en el centro del debate

DIRECTO | Debate Estado de la Nacionalidad Canaria, sesión de tarde | 10/03/26 / Informativos RTVC

Alexandra Socorro

Las Palmas de Gran Canaria

El Parlamento de Canarias celebra este 10 de marzo el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria, una sesión que abre el último año de la legislatura y en la que el presidente, Fernando Clavijo, hará balance de la gestión del Ejecutivo desde 2023 y avanzará sus prioridades hasta el final del mandato, en un contexto marcado por la crisis de la vivienda, la presión migratoria, los debates sobre salarios y financiación, la situación del sector primario y las dificultades de los servicios públicos, especialmente en sanidad y dependencia, asuntos que centrarán el pulso entre el Gobierno y la oposición.

La policía registra el rancho de Epstein en Nuevo México

Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon 2026: los productos que no vas a querer dejar escapar

Aplazado el juicio en Badajoz contra tres acusados de asaltar a una familia en su casa para robarle

El colegio Sagrado Corazón promueve la VI Carrera Solidaria Fundación Spínola en Coria

La Pastelería Delgado de Almendralejo cumple 100 años y lo festeja con la exposición 'Paseo por el tiempo'

Los labradores de Almendralejo dicen sentirse perjudicados por la postura del Gobierno en la guerra

Extremadura examinará entre abril y mayo a los aspirantes a 195 bomberos forestales y 29 agentes del Medio Natural

Diego Meneses, hijo de Francisca Cadenas: "Todavía no se puede señalar a nadie"
