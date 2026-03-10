El presidente Clavijo avisa de que Canarias se la juega en la ‘era Trump’

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, hizo este martes, en su intervención inicial del Debate sobre el estado de la nacionalidad, un nuevo llamamiento a la “reflexión colectiva” del conjunto de las fuerzas políticas con representación en el Parlamento para lograr “acuerdos” en cuatro asuntos clave para el Archipiélago: financiación autonómica, condonación de la deuda, marco financiero plurianual y el ‘decreto Canarias’.

“No podemos elegir el momento en el que gobernamos, pero sí lograr las soluciones, y tenemos cuatro retos en los que Canarias requiere la unidad”; insistió.

En un escenario “en el que lo único que sabemos es que no hay certidumbres y en el que la tormenta que ha levantado esta guerra ilegal en Irán no hará más que empeorar”, el presidente lanzó varios retos al conjunto del arco parlamentario para llegar a buen puerto la XI Legislatura que culminará el 30 de mayo de 2027: incrementar el salario de los trabajadores, apoyar a los autónomos, ofrecer una vivienda pública asequible a la ciudadanía, afrontar el reto demográfico para fijar población en las zonas más despobladas en el llamado programa ‘Canarias de los 15 minutos’ -todos los servicios público estarán a un cuarto de hora de cualquier residente, viva donde viva-y modificar el Régimen Económico y Fiscal (REF) para “diversificar la economía”

Tiempos desfavorables

Con un contundente mensaje inicial, “más como canario que como presidente”, en el que quiso dejar claro que “Canarias está en contra de la guerra”, Clavijo insistió en que en “un mundo en el que el orden internacional ha saltado por los aires desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca” y con una Unión Europea (UE) “desdibujada, descolocada e incapaz de articular un discurso único”, hizo hincapié en que “no corren tiempos favorables para estas Islas y vamos a tener que pelear mucho para no perder el estatus de región ultraperiférica (RUP) que hemos conseguido”.

Y el panorama nacional tampoco ayuda: “Un Gobierno de España incapaz de aprobar los Presupuestos y un Congreso crispado incapaz de ponerse de acuerdo, donde impera el relato y el eslogan”.

La fortaleza de los acuerdos

Y en ese escenario, Clavijo volvió a poner sobre la mesa el ‘modo canario’: “alcanzar acuerdos no es debilidad, sino fortaleza”.

El presidente insistió en que “no hemos venido a vender recetas milagrosas”, pero sí quiso incidir en que el hecho de que “hemos cambiado las reglas de juego y hemos hecho las cosas de manera distinta, para conseguir resultados diferentes”, lo que ha permitido que “durante tres ejercicios consecutivos hayamos crecido por encima de la media de España y la UE”.

“En 2025 hemos crecido en torno al 3,5% y hemos reducido el 8,9% la distancia con la media española”, insistió el presidente.

Esos mimbres permiten, “aunque es insuficiente”, mejorar los altos índices de pobreza y exclusión social, con el porcentaje más bajo de toda la historia, gracias a que la renta media por persona experimentó un crecimiento que la sitúa en el 91% de la media española.

“Es tiempo de acuerdos frente a los autoritarios, los hechos nos pueden sobrevenir, pero el futuro no espera, el futuro se construye, y Canarias ha decidido construirlo”, concluyó.

Noticias relacionadas

(Habrá ampliación)