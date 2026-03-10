Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Von der Leyen considera que Europa cometió un "error estratégico" al alejarse de la energía nuclear

La presidenta de la Comisión anuncia que Bruselas movilizará 200 millones de euros para acelerar el desarrollo de pequeños reactores modulares

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente francés, Emmanuel Macron, este martes en la cumbre sobre energía nuclear de París.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente francés, Emmanuel Macron, este martes en la cumbre sobre energía nuclear de París. / ABDUL SABOOR / POOL / EFE

Leticia Fuentes

Leticia Fuentes

París

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó este martes que Europa cometió un "error estratégico" al alejarse de la energía nuclear y anunció que movilizará 200 millones de euros para impulsar la inversión privada en tecnologías nucleares innovadoras, como parte de una estrategia europea para acelerar el desarrollo de pequeños reactores modulares (SMR) que puedan entrar en funcionamiento a principios de la década de 2030. Hasta ahora, Von der Leyen no se había pronunciado de manera clara sobre este error estratégico europeo de dar la espalda a la energía nuclear, y ha sido en la Cumbre Nuclear celebrada en París, donde ha roto con esta ambigüedad.

"Europa cometió un error estratégico al alejarse de una fuente fiable y asequible de energía baja en emisiones", manifestó en un discurso ante la cumbre sobre energía nuclear para uso civil que se celebra en París, al constatar que la cuestión de los precios de la electricidad "estructuralmente demasiado altos" se ha vuelto "crucial" para el futuro económico de la Unión Europea.

Frente a la dependencia actual a las importaciones de combustibles fósiles, Von der Leyen abogó por desarrollar sus dos activos energéticos de producción local: la energía nuclear y las energías renovables, ya que juntas podrían garantizar la independencia energética, la seguridad del suministro y la competitividad industrial del continente. "Tanto la energía nuclear como las renovables tienen un papel crucial que desempeñar. No se trata de elegir una u otra, sino de trabajar juntas, que expresen todo su poder. Porque lo que necesitamos es el mejor sistema energético global posible: limpio, asequible, resiliente y europeo", afirmó.

Reducir riesgos

La nueva garantía financiera de 200 millones de euros busca reducir los riesgos para los inversores en tecnologías nucleares bajas en carbono, dijo Von der Leyen en su discurso, en el que precisó que esos fondos provendrán del Régimen de Comercio de Emisiones de la Unión Europea.

La estrategia, subrayó la presidenta del Ejecutivo comunitario, incluye también la creación de entornos de pruebas regulatorios para probar tecnologías innovadoras y la colaboración con los Estados miembros para armonizar las normas y agilizar los procedimientos de autorización. El objetivo es que esta estratégia este operativa en 2030. "Nuestro objetivo es simple: queremos que esta nueva tecnología esté operativa en Europa a principios de la década de 2030, para que pueda desempeñar un papel clave junto a los reactores nucleares tradicionales de una manera flexible, segura y eficaz", subrayó.

La Cumbre sobre Energía Nuclear que se celebra este martes en París coincide con el 15º aniversario del accidente de la central de Fukushima en Japón. Ante esta coincidencia, el presidente francés, Emmanuel Macron, sostuvo que la industria ha aprendido la lección de aquella catástrofe y defiende que la energía nuclear es hoy una fuente “profundamente segura”.

