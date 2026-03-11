Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

El senador demócrata ha advertido de que el presidente Trump tiene un plan para la invasión terrestre de Irán

La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado una nueva oleada de ataques contra Israel y contra bases estadounidenses en Irak

Un policía iraní, en Teherán, durante una marcha de apoyo a Mojtaba Jameneí, este lunes.

Un policía iraní, en Teherán, durante una marcha de apoyo a Mojtaba Jameneí, este lunes. / ABEDIN TAHERKENAREH / EFE

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Estados unidos e Israel mantienen los ataques sobre Irán meintras Teherán responde con misiles y drones, en lo que consideran esta ola como la "más devastadora y la más dura" hasta la fecha. La escdalada del conflicto amenaza con extenderse por Oriente Próximo y ha disparado la tensión en el estrecho de Ormuz, clave para el suministro mundial de petróleo.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
  2. Familia, amigos y compañeros de Robe piden respeto tras un 'circo' con su imagen en Plasencia
  3. Una escultura recrea al Robe de la portada de 'Yo, minoría absoluta' en Plasencia
  4. Galería | Esculturas Robe
  5. Grave accidente de tráfico en Badajoz: siete sanitarios heridos al colisionar una ambulancia y un turismo
  6. Reparto gratuito de fresas de Huelva en Mérida: 'Que el consumidor mire no solo el precio, sino el origen
  7. Una broma de mal gusto en la avenida de Alemania obliga a movilizar a los bomberos de Cáceres a medianoche
  8. Los apicultores alertan de una situación ‘catastrófica’ tras dos meses de lluvias

Hacienda traslada al juez del caso Koldo irregularidades en los contratos de Adif con incrementos de precio y juicios de valor

Hacienda traslada al juez del caso Koldo irregularidades en los contratos de Adif con incrementos de precio y juicios de valor

Entregan a la Policía Judicial de Badajoz un fugitivo detenido en Portugal

Entregan a la Policía Judicial de Badajoz un fugitivo detenido en Portugal

Ghost of Yōtei Legends: todo sobre el nuevo modo cooperativo del juego de Sucker Punch

Ghost of Yōtei Legends: todo sobre el nuevo modo cooperativo del juego de Sucker Punch

Vídeo | Así ha sido el acto en memoria de las víctimas del terrorismo en Badajoz

Vídeo | Patricia Rubio 'Mujeres por Almaraz'

Los automovilistas extremeños pagarán este año a los ayuntamientos más de 69 millones de euros por el “numerito”

Los automovilistas extremeños pagarán este año a los ayuntamientos más de 69 millones de euros por el “numerito”

Una alianza entre Iberdrola y Fad Juventud impulsa en Cáceres vocaciones en energías renovables entre alumnos de FP

Una alianza entre Iberdrola y Fad Juventud impulsa en Cáceres vocaciones en energías renovables entre alumnos de FP

Yan Qiu, el hombre que devuelve a la vida los móviles rotos en 20 minutos en Cáceres: "No daban dos duros por mi teléfono y él consiguió arreglarlo"

Yan Qiu, el hombre que devuelve a la vida los móviles rotos en 20 minutos en Cáceres: "No daban dos duros por mi teléfono y él consiguió arreglarlo"
Tracking Pixel Contents