El PP surfea entre el rendir cuentas, el estado de El Hierro y la sesión de control a Pedro Sánchez

La participación del PP en el debate sobre el estado de la nacionalidad estuvo a cargo del diputado herreño -presidente de la bancada popular en el Parlamento de Canarias- Juan Manuel García Casañas, que dio un protagonismo especial a su isla durante un discurso de aproximadamente 40 minutos.

Con el Gobierno autonómico del que forma parte su partido Canarias va mejor. Y podría irlo aún más, pero, en su opinión, el Gobierno central se empeña, "incumplimientos" mediante, en que no sea así.

Hasta en diez ocasiones apareció el Ejecutivo de España en su intervención, una cada cuatro minutos de media; El Hierro, mucho más. Hasta para solicitar al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que apriete las tuercas a quien sea para que el papa León XIV incluya a la isla del meridiano entre las paradas que realizará durante la visita que rendirá al Archipiélago en tres meses. "A los herreños no nos gustaría ver que se queda solo en Gran Canaria y Tenerife", explicó.

Noticias relacionadas

(Habrá ampliación)