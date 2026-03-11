El PP surfea entre el rendir cuentas, el estado de El Hierro y la sesión de control a Pedro Sánchez
García Casañas dibuja una Canarias mejor que no lo es más por culpa de Madrid
La participación del PP en el debate sobre el estado de la nacionalidad estuvo a cargo del diputado herreño -presidente de la bancada popular en el Parlamento de Canarias- Juan Manuel García Casañas, que dio un protagonismo especial a su isla durante un discurso de aproximadamente 40 minutos.
Con el Gobierno autonómico del que forma parte su partido Canarias va mejor. Y podría irlo aún más, pero, en su opinión, el Gobierno central se empeña, "incumplimientos" mediante, en que no sea así.
Hasta en diez ocasiones apareció el Ejecutivo de España en su intervención, una cada cuatro minutos de media; El Hierro, mucho más. Hasta para solicitar al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que apriete las tuercas a quien sea para que el papa León XIV incluya a la isla del meridiano entre las paradas que realizará durante la visita que rendirá al Archipiélago en tres meses. "A los herreños no nos gustaría ver que se queda solo en Gran Canaria y Tenerife", explicó.
(Habrá ampliación)
Suscríbete para seguir leyendo
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- Familia, amigos y compañeros de Robe piden respeto tras un 'circo' con su imagen en Plasencia
- Una escultura recrea al Robe de la portada de 'Yo, minoría absoluta' en Plasencia
- Galería | Esculturas Robe
- Grave accidente de tráfico en Badajoz: siete sanitarios heridos al colisionar una ambulancia y un turismo
- Reparto gratuito de fresas de Huelva en Mérida: 'Que el consumidor mire no solo el precio, sino el origen
- Una broma de mal gusto en la avenida de Alemania obliga a movilizar a los bomberos de Cáceres a medianoche
- Los apicultores alertan de una situación ‘catastrófica’ tras dos meses de lluvias