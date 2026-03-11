Trump: "La guerra va genial"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha retomado este miércoles su estrategia de dar breves entrevistas individuales a medios de comunicación para lanzar su mensaje sobre la guerra de Irán y en una de esas conversaciones con el portal 'Axios', de meros cinco minutos, ha declarado tajante que “la guerra va genial”.

Como ya hizo el lunes poco antes del cierre de los mercados, ha repetido la idea que el conflicto acabará “pronto” y ha argumentado esa idea en que “no queda prácticamente nada que atacar”.

“En cualquier momento en que yo quiera que acabe acabará”, ha declarado.

Seis semanas

Trump ha insistido también que la 'Operación Furia Épica' que lanzó hace 12 días en una acción militar coordinada con Israel, va “muy por delante del calendario” previsto. “Hemos hecho más daño del que creíamos posible, incluso en el periodo original de seis semanas”, ha declarado, cambiando una vez más los tiempos previstos del conflicto, que inicialmente marcó en “cuatro o cinco semanas”.

Fuentes estadounidenses e israelís citadas desde el anonimato por 'Axios' han explicado que se están preparando para al menos dos semanas más para ataques en Irán. Y el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, decía este miércoles que su país continuará la guerra "sin ningún límite de tiempo, lo que sea necesario, hasta que logremos todos los objetivos y ganemos decisivamente la campaña".

Estrecho de Ormuz

Trump ha confirmado en la entrevista que EEUU ha hundido 16 embarcaciones con capacidad de regar de minas navales en el Estrecho de Ormuz, el cruce estratégico marítimo por el que circula una quinta parte del petróleo mundial y que controla Irán y que se ha vuelto uno de los núcleos neurálgicos del conflicto.

La inteligencia de EEUU habría detectado que Irán había empezado a desplegar esas minas pero no sabe el número, que en cualquier caso se estima bajo.

En un mensaje de vídeo compartido en X. el almirante Brad Cooper, al frente del Mando Central de EEUU, ha fijado como misión de su país eliminar la capacidad de Irán de proyectar una imagen de poder y acosar al tráfico marítimo en Ormuz. "Las fuerzas estadounidenses siguen lanzando su poder de combate devastador contra el régimen iraní", ha dicho. "El poder de combate de EEUU está aumentando, el de Irán está reduciéndose"