Von der Leyen rectifica y dice ahora que la UE "siempre defenderá" el orden internacional

La polvareda política que levantó fue de tal envergadura que se ha visto obligada a rectificar. La presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula Von der Leyen, dejaba atónito a su auditorio el lunes en Bruselas cuando, en el contexto de la recién iniciada guerra en Oriente Medio, aseguró que Europa "ya no puede ser la guardiana del viejo orden mundial, un mundo que ha desaparecido y no volverá". Con un "sistema basado en reglas", abundó, "ya no se pueden defender nuestros intereses", en referencia a la arbitrariedad con la que juega el presidente de EEUU, Donald Trump .Tras una jornada de intensa polémica por sus palabras, este miércoles, ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo, su discurso ha sido radicalmente opuesto: "La Unión Europea siempre defenderá los principios de Naciones Unidas y del derecho internacional".

Que una de las máximas autoridades europeas cuestionara la validez de las reglas establecidas levantó ampollas en el seno de la familia europea. De los primeros en reaccionar fue el presidente del Consejo Europeo, Antónico Costa, seguido de la vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera y el Gobierno español, entre otros muchos, que coincidieron en defender un sistema de defensa basada en los principios de Naciones Unidas creado tras la Segunda Guerra Mundial.

El tono y el contenido del discurso de Von der Leyen el miércoles poco tiene que ver con la corta intervención, de poco más de 10 minutos de duración, con la que incendió el debate el lunes. "Ver cómo está el mundo no reduce nuestra determinación para luchar por el mundo que queremos. La UE se fundó como un proyecto de paz. Nuestro compromiso inquebrantable por la paz, los principios de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional son tan centrales hoy como lo fueron en nuestra creación. Siempre defenderemos estos principios", ha dicho Von der Leyen ante el pleno del Parlamento Europeo.

Disensión entre los 27

La polémica generada por Von der Leyen ha hecho aflorar la distensión que el ataque de EEUU e Israel contra Irán está provocando entre los 27. Mientras países como España y Francia han rechazado de plano el ataque israeloestadounidense contra Irán, otros, como Alemania, no han afeado la intervención. La presidenta de la Comisión Europea se encuentra entre estos últimos, aunque su papel al frente de la Comisión Europea sea incompatible con este pronunciamiento.

En este sentido, en su discurso de este miércoles, la presidenta de la Comisión Europea, tal y como hiciera el lunes, volvió a reiterar que "nadie debe derramar ni una lágrima" por la caída de un régimen iraní que encarcela y tortura a sus ciudadanos, patrocina actos terroristas en su región y en suelo europeo y ha dado un apoyo clave a Rusia en su invasión de Ucrania.

"Muchos iraníes han celebrado la caída del ayatolá Alí Jameneí. Esperan que este momento pueda abrir un camino hacia un Irán libre. Esto es lo que se merece el pueblo iraní: libertad, dignidad y el derecho a decidir su propio futuro", afirmó Von der Leyen.