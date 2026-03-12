Albares justifica el cese de la embajadora en Israel por las "injurias y calumnias" vertidas por el Gobierno de Netanyahu

España ha decidido no tener embajador en Israel de forma indefinida (ayer cesó a la embajadora acreditada, Ana Sálomon) por dos motivos. El primero, por reciprocidad diplomática: el Gobierno de Benjamín Netanyahu ha mantenido vacante el puesto en Madrid y la legación diplomática está dirigida por una "encargada de negocios", que es, en el lenguaje diplomático, un número dos. Cuando hay un choque diplomático entre dos países, esa suele ser la primera represalia. El segundo motivo son las permanentes "injurias y calumnias" que profieren los representantes del gobierno israelí contra España.

"Durante todo este tiempo, España ha intentado mantener las mejores relaciones posibles, a pesar de que hemos estado sistemáticamente recibiendo injurias y calumnias por parte de Israel hacia España y hacia el pueblo español", ha explicado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en una entrevista en RTVE. "La semana pasada volvieron a producirse de nuevo injurias y calumnias muy graves por parte de miembros del Gobierno de Israel hacia el Gobierno español".

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, preguntó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, si está en el "‘lado correcto’ de la historia", tras negar que Estados Unidos use las bases militares en España para sus ataques contra Irán. "Primero Hamás le agradece a Sánchez. Después los hutíes le agradecieron a Sánchez. Ahora Irán le agradece. ¿Eso es estar en el ‘lado correcto’ de la historia?", preguntaba retóricamente en la red social X el ministro israelí, en el que reproducía el mensaje de la embajada iraní en España afirmando que "Irán reconoce plenamente y respeta" la posición de España respecto a la guerra porque "está en consonancia con el derecho internacional". Sánchez también ha afirmado en varias ocasiones que el régimen de los ayatolás viola los derechos humanos y reprime a su pueblo, en referencia a la matanza indiscriminada de miles de manifestantes en las protestas de enero.

También ha cargado contra Sánchez porque Estados Unidos "le ha quitado" a Nicolás Maduro (en realidad, hasta su secuestro, España no reconocía los resultados electorales que le mantenían en el poder y previamente el presidente socialista reconoció al opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, en lugar de Maduro).

Igual el nivel que mantiene Israel

El ministro ha asegurado que la embajada de España en Israel está "plenamente operativa". El jefe de la diplomacia lo verificó ayer en una reunión con los máximos encargados de negocios de la zona para seguir de cerca la situación política y también la evacuación de españoles, ya que algunos de ellos están siendo evacuados desde Israel.

"Al frente de ella está una encargada de negocios, exactamente igual que desde hace casi dos años está al frente una encargada de negocios de la embajada de Israel en España, cuando Israel cesó a la entonces embajadora en España y desde entonces no la ha nombrado", ha añadido Albares. "Estamos exactamente al mismo nivel".

Para el ministro, "ha quedado claro" que España tiene buena voluntad para mantener las mejores relaciones, pero esa voluntad "no ha sido correspondida ni diplomáticamente, como demuestra el nivel de las representaciones de Israel en España, ni tampoco con una contención de las injurias y calumnias de Israel hacia el pueblo español".

La embajadora de España en Israel, Ana Sálomon, fue llamada a consultas hace medio año "sine die", como mensaje de protesta contra las ofensas continuadas del Gobierno de Netanyahu. "No tenía sentido continuar con esa situación y por lo tanto se ha producido su relevo".

Ataques de Donald Trump

El ministro ha respondido también a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump quien, a preguntas de periodistas españoles en Washington, volvió a insistir ayer en que España es un mal socio en la OTAN y que pretende penalizar comercialmente al país.

"Coincido con él en que la gente de España es fantástica. Los españoles y las españolas son fantásticos", ha dicho el jefe de la diplomacia. "La política comercial de la Unión Europea es una política común y quienes tienen las competencias en política comercial, que es la Comisión, han dejado claro que cualquier intento de agresión hacia un país o de coerción comercial hacia un país de la Unión Europea afecta evidentemente al conjunto del mercado único y a todos los países de la Unión Europea".

Albares insiste en que tenemos "una relación con Estados Unidos que es mutuamente beneficiosa". Estados Unidos tiene un superávit comercial con España y tiene dos bases en España, Rota y Morón, a su disposición "de manera completamente gratuita", ha insistido el ministro.

"¿Por qué recriminar a España algún tipo de acción o cuestión por ser un socio europeo solidario, por ser un aliado de la OTAN fiable que está defendiendo en estos momentos el espacio aéreo de los países bálticos y tiene tropas en Eslovaquia y en la misión de la OTAN en Irak?", ha concluido.