La guerra en Irán frena en seco las negociaciones en Ucrania y Gaza y complica la resolución de ambos conflictos

Donald Trump se comprometió a hacer de la paz el principal legado de su segundo mandato, pero desde entonces no solo ha iniciado nuevas guerras sino que ha dejado en un limbo aquellas que se propuso resolver. Tanto en Ucrania como en Gaza. Las negociaciones que Estados Unidos lideraba en ambos conflictos se han frenado en seco desde que comenzara el ataque contra Irán el pasado 28 de febrero, un asalto coordinado con Israel que ha dado pie a una guerra total en la región con múltiples ramificaciones fuera de sus fronteras. Algunas de ellas están sirviendo para aliviar la presión económica sobre Rusia, mientras el golpe recibido por las monarquías árabes del Golfo podría afectar a sus compromisos en la reconstrucción de Gaza. Factores que complican un poco más la resolución de ambos conflictos.

Para los negociadores ucranianos, marzo debía ser un mes intenso. Tras las últimas conversaciones celebradas en Ginebra a mediados de febrero, estaba previsto que su delegación viajara hasta Abu Dhabi el 5 de marzo para abordar con la mediación de Washington el futuro de los territorios ocupados por Rusia, uno de los asuntos más espinosos. Pero en la capital de Emiratos también se quería preparar el terreno para una posible reunión cara a cara entre Volodímir Zelenski y Vladímir Putin, según varios medios, unos planes que de momento han quedado en barbecho. "En estos momentos la prioridad y el foco de nuestros socios está centrado en la situación en Irán", reconoció la semana pasada el presidente ucraniano tras conocerse que la cita de Abu Dhabi quedaba pospuesta. También tuvo que suspenderse la reunión en Chipre con funcionarios de la Unión Europea, donde estaba previsto que informaran a Ucrania de los próximos pasos que tiene que cumplir en su proceso de adhesión al club comunitario.

"Nosotros seguimos hablando con EEUU casi diariamente pero, debido a la situación en Irán, de momento no hay señales sobre cuándo podría ser la próxima reunión trilateral", añadió Zelenski la semana pasada. También la Casa Blanca sigue hablando con Rusia, como demuestra la llamada telefónica que Trump mantuvo con Putin el lunes. El parón en las negociaciones no es el único contratiempo para Kiev. La guerra ha disparado los precios internacionales del gas y el petróleo, la principal fuente de ingresos para la maltrecha economía rusa, sometida a las sanciones occidentales desde que lanzara hace cuatro años su invasión a gran escala de Ucrania.

Ingresos para las arcas rusas

El cierre efectivo del estrecho de Ormuz se ha traducido en un aumento de la demanda de hidrocarburos rusos desde China y Rusia. Un repunte que cada día aporta 150 millones de dólares adicionales a las arcas del Kremlin, según las estimaciones del 'Financial Times'. Pero no queda ahí la cosa porque la Casa Blanca, en su intento de estabilizar los precios de la energía, ha optado por relajar algunas restricciones que pesaban sobre las exportaciones de petróleo ruso. De momento, ha permitido a la India que lo compre durante 30 días sin exponerse a sanciones, mientras el Departamento del Tesoro no descarta levantar algunas de las sanciones a Rusia para tratar de rebajar los precios del crudo. Una serie de factores que reducen los incentivos para que el Kremlin negocie.

No es la única preocupación para Kiev, que ha despachado estos días a Oriente Próximo expertos y operadores de drones para ayudar a proteger las bases militares estadounidenses y los cielos de algunos países del Golfo atacados por Irán. Ucrania sabe que, cuanto más se prolongue la campaña estadounidense, más probabilidades tiene de quedarse sin sus armas, vitales para el Ejército ucraniano. Particularmente, de misiles interceptores para la defensa antiaérea, que EEUU está quemando a una velocidad de vértigo para proteger sus intereses en la región. "Se ha gastado mucho poder de fuego, incluidos misiles interceptores y otros tipos de misiles", le ha dicho estos días a 'Politico' un funcionario estadounidense. "EEUU necesita reponer existencias, lo que significa que queda menos para que Europa o Ucrania compren".

Parálisis en Gaza

El asalto sobre Irán también ha detenido las negociaciones sobre Gaza, según informó Reuters esta semana citando a varias fuentes conocedoras de la situación. EEUU negociaba con la ayuda de Egipto y Qatar el desarme de Hamás, una condición indispensable para avanzar en la segunda fase de la tregua, repetidamente violada también por Israel. Si bien el cambio de régimen en Irán que ambicionan Washington y Tel Aviv podría debilitar todavía más a Hamás y facilitar su desarme, nada indica de momento que la República Islámica esté cerca del colapso.

A la parálisis de las negociaciones hay que sumarle el renovado cierre de los pasos fronterizos de Gaza, anunciado por las autoridades israelíes el 28 de febrero, tras el inicio de los bombardeos en Irán. Israel suspendió la entrada de ayuda humanitaria, pero también de combustible y mercancías comerciales, según Naciones Unidas. Desde entonces algunos pasos han abierto de forma intermitente, lo que no ha impedido que aumenten los precios en la Franja, donde la población malvive en un mar de ruinas esperando a que comience la reconstrucción.

Pero también la reconstrucción podría verse afectada por la guerra en Irán. Buena parte de los fondos prometidos hasta ahora provienen de los países del Golfo, pero habrá que ver si acaban materializándose, dados los costes mayúsculos que Teherán ha impuesto a sus economías con sus ataques reiterados de estos días.