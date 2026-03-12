Guerra en Oriente Próximo
Heridos seis soldados franceses en un ataque con drones en una base en el norte de Irak
Los militares estaban en una base militar en en Erbil donde formaban a fuerzas kurdas de Irak en la lucha contra el terrorismo
EFE
París
Seis soldados franceses que participaban en labores de formación en la lucha contra el terrorismo en una base francesa en Erbil, en el norte de Irak, resultaron heridos este jueves por un ataque con drones, informaron medios locales.
La televisión LCI indicó que los soldados franceses estaban en una base militar donde formaban a fuerzas kurdas de Irak en la lucha contra el terrorismo.
Aseguraron que en la misma había efectivos de otras nacionalidades, como italianos.
En las proximidades de esa base, situada entre Erbil y Mosul, hay milicas chiitas favorables a Irán, que hay habían generado alguna escaramuza en los últimos días.
- La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
- Los restos óseos aparecidos son compatibles con la desaparición de Francisca Cadenas
- Casi mil días esperando una operación de rodilla en Cáceres: condenan al SES a pagar 20.000 euros a un paciente
- Así se construyó el viaducto del Almonte: técnicas innovadoras para un puente de alta velocidad
- Tiene 21 años y abre en Mérida una tienda con catas de vino e ibéricos
- La estación de autobuses de Plasencia, en el punto de mira: horarios, baños cerrados y sensación de inseguridad
- Familia, amigos y compañeros de Robe piden respeto tras un 'circo' con su imagen en Plasencia
- Reparto gratuito de fresas de Huelva en Mérida: 'Que el consumidor mire no solo el precio, sino el origen