Acción protesta
Instalan en Washington una estatua satírica que muestra a Trump y Epstein como los amantes de 'Titanic'
La obra de arte guerrillero se atribuye a The Secret Handshake, un colectivo enigmático cuyos miembros permanecen en el anonimato
Redacción
La aparición de una estatua dorada que representa a Donald Trump y al pederasta fallecido Jeffrey Epsteincomo amantes de la película 'Titanic' enfrenta a Washington al misterio de su autoría.
La escultura, de casi 12 pies de altura (unos 3,6 metros), fue colocada el martes en el National Mall de Washington, D.C.. Es la tercera obra de arte guerrillero que satiriza la antigua relación de Trump con Epstein y que se atribuye a The Secret Handshake, un colectivo enigmático cuyos miembros permanecen en el anonimato.
Es probable que la nueva obra esté relacionada con el 'Jeffrey Epstein Walk of Shame', instalado recientemente en Farragut Square, un parque público cerca de la Casa Blanca. Esa instalación incluía estrellas al estilo de Hollywood con los nombres de figuras prominentes vinculadas a Epstein.
Anonimato
The Secret Handshake es un colectivo artístico anónimo que realiza instalaciones satíricas y de protesta política en Estados Unidos, sobre todo en Washington, D.C.. Lo poco que se sabe proviene de entrevistas breves y de las propias obras. Entre sus trabajos más conocidos se encuentran 'Best Friends Forever' (2025), una estatua de Donald Trump y Jeffrey Epstein agarrados de la mano en el National Mall, y la reciente "King of the World” (2026), la estatua inspirada en 'Titanic' con ambos en la famosa pose de la proa del barco, además de una réplica gigante de una supuesta tarjeta de cumpleaños de Trump dedicada a Epstein.
Mientras algunas instalaciones han gozado de permiso oficial temporal para exhibirse, otras fueron retiradas rápidamente por incumplir normas o causar controversia.
