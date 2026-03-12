Michigan
Un hombre armado embiste su vehículo contra una sinagoga en Estados Unidos
Fuentes policiales aseguran que ha sido abatido el autor del ataque contra la sinagoga Temple Israel cerca de Detroit, un incidente que llega con la tensión disparada por la guerra de Irán
La policía de Michigan ha respondido este jueves a un tiroteo en una sinagoga en West Bloombfield, a unos 60 kilómetros de Detroit. Se trata de la sinagoga Temple Israel, que sirve a una gran congregación en Michigan, con 12.000 miembros, y también opera una guardería y un centro preescolar.
Los medios locales han informado de que un coche ha chocado contra un edificio y luego se han escuchado disparos. Las imágenes de las televisiones locales y compartidas en redes sociales muestran humo negro de un incendio saliendo de dentro de un edificio.
Michael Bouchard, sheriff del condado de Oakland, ha informado de que personal de seguridad de la sinagoga ha visto a un hombre armado salir del coche y le han disparado. En el momento de escribir estas líneas no había información sobre heridos. Varios medios, incluyendo AP y Fox News, han afirmado citando a fuentes policiales que el autor del tiroteo está muerto. Fuentes citadas por Fox también han asegurado que el cuerpo del sospechoso presenta graves quemaduras.
El director del FBI, Kash Patel, ha informado de que agentes de la agencia federal están ya presentes en la escena.
Aunque las fuentes policiales citadas por los medios consideran aún demasiado pronto señalar los motivos del tiroteo o identificarlo como terrorismo, se produce en un momento en que se ha disparado la alerta por la posibilidad de ataques violentos en respuesta a la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.
De hecho, la Federación Judía de Detroit ha recomendado a todas las organizaciones judías del área a poner sus edificios en protocolo de cierre de seguridad. "Que no entre ni salga nadie de su edificio".
