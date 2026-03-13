Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuba confirma "conversaciones" con representantes de EEUU

Miguel Díaz-Canel.

EFE

La Habana

El Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) anunció este viernes que representantes del Gobierno de la isla "han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los Estados Unidos".

La noticia llega después de que este jueves se haya sabido que el Gobierno del país ha anunciado la excarcelación en los próximos días de 51 presos, una decisión que calificó de "soberana" y enmarcó en un acuerdo con El Vaticano.

La decisión se anunció en un momento de fuertes presiones de Washington a La Habana y a horas de una inusual comparecencia del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, convocada este viernes.

Noticias relacionadas

"El Gobierno de Cuba ha decidido liberar en los próximos días a 51 personas sancionadas a privación de libertad. Todas han cumplido una parte significativa de la pena y han mantenido buena conducta en prisión", explicó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex).

TEMAS

