Guerra Oriente Próximo
EEUU pone precio a la cabeza de Mojtaba Jamenei: cerca de nueve millones de euros
El gobierno estadounidense anuncia una lista de hasta 12 altos cargos de Irán con los que dará una recompensa
EFE
El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este viernes una recompensa de hasta diez millones de dólares (cerca de nueve millones de euros) a cambio de información que conduzca al nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei.
El Departamento de Estado ha extendido esta recompensa para otros nueve altos cargos de Teherán, incluidos el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Inteligencia y del Interior, Esmail Jatib y Eskandar Momeni, respectivamente.
También, forman parte de esta lista el asesor militar del líder supremo, el general Yahya Rahim Safavi; y el subjefe de Estado Mayor de la Oficina del líder supremo, Alí Asghar Heyazi. Washington pide asimismo esta recompensa por cuatro personas de las que no ha ofrecido identidad: un comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, un asesor del líder supremo, el jefe militar de la Oficina del líder supremo y el secretario del Consejo de Defensa.
"Estas personas dirigen y controlan diversos componentes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), que planifica, organiza y lleva a cabo actos terroristas en todo el mundo", ha señalado la cartera dirigida por Marco Rubio.
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