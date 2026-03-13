Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El Kremlin acusa al Reino Unido de estar detrás del ataque ucraniano con misiles Storm Shadow contra una fábrica de microchips en la región fronteriza de Briansk

Operarios trabajan sobre las ruinas de un edificio dañado por un ataque uso en Járkov (Ucrania), este lunes.

Operarios trabajan sobre las ruinas de un edificio dañado por un ataque uso en Járkov (Ucrania), este lunes. / SERGEY KOZLOV / EFE

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

