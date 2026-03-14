Las comunidades cristianas de Oriente Próximo lanzan la voz de alarma para no desaparecer por la nueva guerra en la región

Las comunidades cristianas de Oriente Próximo sienten que están en peligro de extinción. Homicidios de sacerdotes y fieles, desplazamientos forzosos, campañas de acoso, y ataques contra templos y estructuras en la región se han multiplicado desde el inicio de la guerra que Estados Unidos e Israel están librando contra Irán. El último episodio de gravedad ha sido el asesinato de sacerdote maronita Pierre al-Rahi, fallecido el lunes en un ataque israelí contra unas viviendas en el Líbano mientras intentaba ayudar a un herido. En Israel, grupos cristianos también han denunciado en los últimos días nuevos obstáculos por parte de las autoridades israelíes, que estarían incluso dificultando el acceso a ciudades con presencia cristiana. Todo ello en tanto siguen llegado avisos desde otros países de la región, como Irán, Siria e Irak.

El grito de alarma más contundente ha llegado de la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN). En declaraciones públicas, esta entidad reconocida oficialmente por el Vaticano ha alertado de que "una nueva espiral de violencia podría empujar a comunidades ya frágiles más allá del límite de la supervivencia", según ha dicho Regina Lynch, su presidenta ejecutiva. Lynch, en particular, ha expresado preocupación por la situación en territorio palestino —tanto Gaza como Cisjordania— y en Irán, Siria, el Líbano e Irak.

Edificio dañado por el impacto de un dron en el pueblo de mayoría cristiana de Ankawa, en Erbil, el pasado 4 de marzo. / ISMAEL ADNAN / DPA / EUROPA PRESS

En este último país, también ya en los pasados días viviendas pertenecientes a la Iglesia caldea, utilizadas para alojar a trabajadores diocesanos, estudiantes y familias desplazadas, fueron alcanzadas por "un presunto ataque con drones" en Ankawa, cerca de Erbil, ha informado el obispo local, Bashar Matti Warda. "Hace unos días, misiles iraníes alcanzaron bases militares estadounidenses en Erbil, que ahora es la zona más peligrosa para nosotros [...] Un dron destruyó también una capilla junto a un complejo de monjas", ha confirmado asimismo otro sacerdote de la zona, el padre Ghazwan Baho, en declaraciones al medio católico Avvenire.

Sin un lugar seguro

En este marco, Baho ha reconocido que, en la comunidad local, "hay miedo, sí". Pero "en este momento el mayor temor es que deje de existir un lugar donde los cristianos puedan vivir con seguridad y que esta nueva incertidumbre los empuje a abandonar definitivamente Irak". La guerra, ha añadido Fadi Issa, representante internacional de ACN en el norte del país, ha reactivado "el recuerdo del desplazamiento forzoso de 2014 y puede hacer que muchas personas vuelvan a plantearse emigrar".

En el Líbano, también en la mira de Israel, la situación sigue siendo extremadamente volátil. En concreto, de acuerdo con ACN, miles de personas ya padecen desplazamiento forzoso en el sur del país, entre ellos numerosos cristianos. La organización también ha informado de la muerte de al menos otra persona de esta religión desde el inicio del operativo israelí-estadounidense: Sami Ghafari, de 70 años, fallecido mientras se encontraba en el jardín de su casa en el pueblo de Aalma el Chaab, una localidad cristiana cercana a la frontera con Israel.

En Sidón, la tercera mayor ciudad de Líbano, el obispo greco-melquita Elie Haddad lo ha resumido así: "Los misiles sobrevuelan nuestras cabezas". En el mismo tono, el obispo maronita de Baalbek–Deir El Ahmar, Hanna Rahme, ha informado de que familias musulmanas y cristianas de Baalbek ha vuelto a huir y pedir ayuda; muchas de ellas son las mismas ya afectadas por el conflicto anterior entre Líbano e Israel, en 2024. Con ello, también la iglesia de San Nohra se ha habilitado como refugio, ha explicado Rahme.

Residentes de la población cristiana de Alma al-Shaab, en el sur del Líbano, evacuan el lugar huyendo de los bombardeos israelíes. / KAWNAT HAJU / AFP

Miedo constante

"Los colonos [israelíes] se están aprovechando de la guerra para nuevas violencias en Cisjordania", ha resumido, por su parte, el medio católico AsiaNews, al citar también el testimonio del párroco latino Bashar Fawadleh. Tan solo "el pasado 28 de febrero [primer día de los ataques de Israel y EEUU contra Irán], hacia las cuatro de la tarde, un grupo de colonos entró en la ciudad de Taybeh y ocupó ilegalmente un terreno perteneciente a la familia Khouryeh, robando su caballo y su potro", ha atestiguado Fawadleh.

Por ello, "muchas familias viven ahora en un estado de miedo constante, ya que estas incursiones se acercan cada vez más a las casas y a sus medios de subsistencia", ha añadido el sacerdote. Existe una creciente "inseguridad e inestabilidad de familias que dependen de la tierra y del ganado para su sustento", ha agregado Fawadleh.

Guerra santa

La alarma ha llegado incluso de la península arábiga. Desde Awali, el monseñor Aldo Berardi, vicario apostólico de Arabia del Norte (que abarca Bahréin, Kuwait, Qatar y Arabia Saudí), ha defendido que, "si el conflicto asumiera los rasgos de una guerra santa, las consecuencias serían devastadoras". Ahora, "vivimos en constante alerta", ha afirmado.

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Con la imagen de Donald Trump en la Casa Blanca rodeado de predicadores evangélicos y rezando por la guerra en Irán como telón de fondo, Berardi también ha insistido en un punto que, a su juicio, a menudo se pasa por alto. La región está atravesada por una compleja pluralidad religiosa entre chiíes, suníes y otras comunidades. Y esa diversidad, si se instrumentaliza, puede volverse explosiva. "Aquí no se trata solo de equilibrios políticos, económicos o estratégicos, sino de identidades religiosas profundamente arraigadas", ha afirmado.