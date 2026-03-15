DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

Israel anuncia más de 720 millones adicionales para "adquisición urgente y esencial de material de defensa"

El Gobierno israelí ha aprobado este sábado por la noche la concesión 2.600 millones de séqueles adicionales (cerca de 723 millones de euros) para la "adquisición urgente y esencial de material de defensa", en el marco de los últimos cruces de ataques entre Irán y Líbano.

"(Se decide) asignar un total de 2.600 millones de séqueles al Ministerio de Defensa en 2026 para la adquisición urgente y esencial de material de defensa para las necesidades de gestión del combate", reza un comunicado del Ejecutivo recogido por medios israelíes en el que se esgrime como justificación de esta medida "el estado de emergencia en que se encuentra Israel" y la "necesidad urgente e inmediata" de dar una "respuesta operativa" a la intensidad de los combates actuales.