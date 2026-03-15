EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

Colombia y Venezuela pedirán su ingreso como miembros de pleno derecho a Mercosur El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha afirmado este sábado que Bogotá y Caracas presentarán su solicitud oficial para adherirse a Mercosur como miembros de pleno derecho, tras la "supremamente exitosa reunión binacional" mantenida la víspera por delegaciones de ambos países en el Palacio de Miraflores, la sede presidencial del Gobierno venezolano en la capital del país. "Pediremos que se levante la moratoria para que entre Venezuela al Mercosur como miembro pleno y nosotros, como Colombia, haremos solicitud de entrada como miembro pleno (derecho) al Mercosur", ha anunciado el mandatario colombiano en una publicación en redes sociales.

Más Madrid reclama destinar 1 millón a ayuda humanitaria a Cuba ante la crisis alimentaria y de suministros básicos Más Madrid ha reclamado destinar una partida extraordinaria de ayuda humanitaria de emergencia de 1 millón de euros a Cuba destinada a paliar la crisis económica y de suministros básicos que sufre la población civil. Lo solicitan en una Proposición No de Ley (PNL), a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que piden que se canalicen los fondos a través de agencias de ola ONU como el Programa Mundial de Alimentos (PMA) o Unicef, además de ONGs que tengan presencia "verificada en el terreno". Asimismo, plantean que el Gobierno de España junto a la Unión Europea establezca mecanismos de cooperación humanitaria urgente enfocados en la defensa de los Derechos Humanos y el sostenimiento vital del pueblo cubano

Delcy Rodríguez dice que Venezuela izará "muy pronto" su bandera en la embajada en EEUU La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que "muy pronto" el país izará su bandera en la embajada en Estados Unidos, como lo hizo este sábado la legación de la nación norteamericana en Caracas por primera vez en siete años, algo que celebró la líder chavista. "Muy pronto estaremos izando la bandera de nuestro tricolor, de Venezuela, en los Estados Unidos, en nuestra embajada", dijo Rodríguez en un acto transmitido por el canal estatal VTV.

La Embajada de EEUU en Venezuela iza la bandera de su país por primera vez en siete años La Embajada de Estados Unidos en Venezuela izó este sábado la bandera de su país por primera vez en siete años, después de que ambos países acordaran restablecer sus relaciones diplomáticas, rotas en 2019. La bandera estadounidense ondea en lo alto del asta dentro de las instalaciones de la sede diplomática, ubicada en una urbanización de Caracas. La encargada de Negocios de EEUU en Venezuela, Laura Dogu, señaló en redes sociales que la bandera estadounidense había sido arriada por última vez en la embajada el 14 de marzo de 2019. La diplomática aseguró que ha comenzado "una nueva era para las relaciones" entre los dos países.

María Corina Machado denuncia que el Gobierno de Rodríguez "pretende prolongar el terror" La líder opositora venezolana y nobel de la paz María Corina Machado denunció este sábado que el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez "pretende prolongar el terror", después de que un tribunal le haya negado la amnistía a Perkins Rocha, asesor jurídico de la mayor coalición antichavista y de la exdiputada. "Negar la amnistía selectivamente es represión. El régimen encabezado por Delcy Rodríguez pretende prolongar el terror para quebrar la moral de quienes luchan por la democracia y la libertad en Venezuela, que ya están tan cerca. ¿Saben qué? No podrán", expresó Machado en la red social X.

Al menos cinco detenidos tras un ataque contra la sede del Partido Comunista Cubano en la localidad de Morón Al menos cinco personas han sido detenidas en las últimas horas en la localidad de Morón, en el centro de Cuba, tras los disturbios ocurridos durante una manifestación tras la cual ha sido atacada la sede del Partido Comunista de Cuba (PCC). Además hay un herido que ha sido trasladado al Hospital Provincial General Docente Capitán Roberto Rodríguez. El Ministerio del Interior cubano ha informado en redes sociales que la pasada medianoche un grupo de manifestantes recorrieron el centro de la localidad con reclamaciones relacionadas fundamentalmente con los cortes de suministro eléctrico y el acceso a alimentos.

Petro plantea acción coordinada con Venezuela contra grupos armados en la frontera Colombia y Venezuela harán acciones coordinadas contra grupos armados vinculados al narcotráfico que operan en la frontera común, dijo este viernes el presidente Gustavo Petro. El mandatario hizo el anuncio luego de las reuniones que ministros colombianos de diferentes áreas tuvieron hoy en Caracas con el Ejecutivo venezolano. "Vamos a una actividad coordinada íntegramente para desalojar los grupos armados del narco de la frontera entre Colombia y Venezuela", escribió Petro en su cuenta de X.

EEUU autoriza a las empresas estadounidenses realizar negocios con el sector petrolero venezolano El Gobierno de Estados Unidos ha emitido varias licencias en las que levanta las restricciones a las compañías estadounidenses para la explotación y el comercio de petróleo venezolano, además de la inversión y el suministro de material necesario para el sector petrolero de Venezuela. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha aliviado de esta manera las sanciones que pesan sobre el país latinoamericano en una muestra más del cambio de rumbo de las relaciones bilaterales entre ambos países tras la captura a principios de año del presidente Nicolás Maduro.

Venezuela evaluará con medios de comunicación las violaciones a la libertad de expresión Venezuela evaluará denuncias de violaciones a la libertad de expresión a través de mesas de trabajo que se instalarán el próximo viernes junto a representantes de medios de comunicación, informó hoy el coordinador del Programa para la Convivencia y la Paz, Ernesto Villegas. Villegas encabezó una reunión donde representantes del programa y también de medios de comunicación, tanto públicos como privados, expusieron denuncias relacionadas con el ejercicio del periodismo, como la vulnerabilidad de estos trabajadores durante coberturas periodísticas.