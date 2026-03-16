DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

Irán advierte de "otra terrible y nueva ecuación de los precios de la energía" ante los ataques a la isla de Jark

La Guardia Revolucionaria iraní ha advertido en la madrugada de este lunes a Estados Unidos e Israel de que atacar la estratégica isla de Jark, uno de sus epicentros petroleros, derivará en "otra terrible y nueva ecuación sobre los precios y la distribución de la energía en el mundo", después de que las medidas militares de Teherán contra el tránsito en el estrecho de Ormuz, parte de su respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel, haya llevado al precio del barril de crudo a superar los 100 dólares.

"Ya habéis puesto a prueba a Irán una vez con el estrecho de Ormuz", ha recordado en redes sociales el comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Alireza Tangsiri, destacando que las medidas militares emprendidas por el Ejército iraní en este estratégico paso, a las que se ha referido como "control inteligente del estrecho", ha resultado en "un nuevo índice de precios del petróleo".