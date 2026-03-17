Al menos 400 muertos en un bombardeo contra un hospital de Kabul que los talibanes atribuyen a Pakistán

Al menos 400 personas murieron en un bombardeo de Pakistán durante la noche de este lunes contra un hospital de Kabul, la capital afgana, según han anunciado este martes por la mañana los talibanes de Afganistán, en el poder en el país centroasiático desde verano de 2021.

Afganistán y Pakistán están en guerra y combates fronterizos desde mediados del mes pasado, cuando la aviación de Islamabad realizó varios ataques contra posiciones militares en Kabul. Los primeros combates entre los dos países ocurrieron en octubre de 2025, y pararon durante varios meses tras un alto el fuego conseguido a través de la mediación de Turquía y Qatar. Pakistán acusa a los talibanes afganos de cobijar y dar apoyo a los talibanes pakistaníes, un grupo aliado de sus vecinos que en los últimos meses ha multiplicado sus ataques contra posiciones policiales y militares dentro de territorio pakistaní.

El hospital atacado era un centro de rehabilitación para consumidores de drogas, y el ataque, según testigos, ocurrió contra varios edificios de pacientes, cuyos ocupantes volvían al hospital tras los rezos nocturnos. "Todo el lugar se incendió rápidamente. Fue como el apocalipsis. Mis compañeros se quemaron. No pude salvar a nadie", ha declarado Ahmad, un afgano de 50 años, a la agencia Reuters.

"El tiempo para la diplomacia ha terminado. El ataque será vengado", ha declarado este martes el portavoz del gobierno talibán, Zabihullá Muyahid, a la televisión afgana ToloNews. Tanto Pakistán como Afganistán, de hecho, han rechazado en los últimos días intentos previos de China de mediar en el conflicto, silenciado mediáticamente por la guerra en la vecina Irán.

"Explosiones secundarias"

Pakistán, este martes, ha negado que el recinto golpeado fuese un hospital, y ha asegurado que el lugar fue marcado precisamente como objetivo "por ser una instalación militar y una infraestructura para el apoyo al terrorismo", ha declarado el Ministerio de Defensa pakistaní, en referencia a los talibanes pakistaníes.

"Las visibles detonaciones secundarias tras los bombardeos indican claramente la presencia de almacenes de municiones", ha dicho en la red social X el ministro de Información de Islamabad, Attaullá Tarar.

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La mayoría de los combates y muertes en el conflicto entre los dos países, sin embargo, no se encuentran en Kabul sino en la frontera entre ambos, donde decenas de miles de personas han resultado desplazadas por la artillería constante, sobre todo desde Pakistán hacia Afganistán.