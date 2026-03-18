Zelenski garantiza otros mil millones de España para 2026 en su cuarta visita a Sánchez en Moncloa

Una visita a España por cada año de guerra. Y en cada una de ellas, la garantía de 1.000 millones de euros de ayuda militar a Ucrania. Pedro Sánchez ha recibido esta mañana a Volodímir Zelenski en el Palacio de la Moncloa. Y ahí ha anunciado un "compromiso de 1.000 millones de euros para 2026 de apoyo bilateral militar. Esta ayuda asciende a casi 4.000 millones de euros" en estos cuatro años, ha dicho el jefe del ejecutivo español junto al ucraniano en rueda de prensa. En mayo de 2024, ambos países firmaron Acuerdo Bilateral de Seguridad y Defensa, que se cumplió en 2025 y continúa este año.

"Vamos a cofabricar en el ámbito de la industria de defensa. Hoy se han firmado varios acuerdos en ese sentido", ha añadido Sánchez. También ha descrito otros programas menores, como contribuciones al desminado del país o a la seguridad de las escuelas subterráneas en los lugares donde la guerra es más intensa. "Impulsaremos las herramientas europeas a nuestra disposición. La Comisión Europea lanzó el instrumento SAFE. Vamos a financiar parte del apoyo a Ucrania a través de ese acuerdo europeo".

Zelenski ha agradecido especialmente la ayuda española para defender los cielos ucranianos de los continuos ataques con drones y misiles rusos. "Vamos a colaborar con las empresas del sector de defensa española", ha reiterado el presidente ucraniano, que lidera uno de los países con más experiencia en drones, radares y otros equipos probados en combate.

"Nadie nos va a hacer olvidar la guerra"

Esta es la cuarta vez que el presidente español acoge al ucraniano en Madrid. Lo hace en el marco de una gira europea de Zelenski que ha incluido Rumanía, Francia, Reino Unido, y que concluirá con su participación en el Consejo Europeo de este El primero, un nuevo compromiso de 1.000 millones de euros para 2026 de apoyo bilateral militar. Asciende a casi 4.000 millones de euros.

El objetivo es consolidar la contribución española a los esfuerzos de guerra para evitar que Ucrania caiga en manos de Rusia. El resultado se resume en una cifra: 1.000 millones de euros anuales en compromisos armamentísticos del

“Nada ni nadie nos va a hacer olvidar lo que ocurre en Ucrania… Una guerra injusta, ilegal e injustificada”, ha dicho Sánchez tras recordar cómo los focos de la atención internacional se han desviado hacia la nueva guerra, la lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán y este último contra Líbano. "Reiteramos nuestra defensa, apoyo y aliento al pueblo ucraniano. Defendemos los mismos principios en todos los conflictos que asolan al mundo".

Zelenski y Sanchez en Moncloa / José Luis Roca

Ambos han firmado una nueva tanda de acuerdos bilaterales en diferentes ámbitos (diplomacia, construcción, seguridad, transportes) para sustanciar el respaldo de España a Ucrania en "defensa de su soberanía", informan fuentes de Moncloa.

En la tarde de este miércoles, Zelenski acudirá la Cámara Baja, que preside Francina Armengol, y se reunirá también allí con el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán. Por la tarde, a las 17.30 horas, mantendrá otro encuentro con el Rey Felipe VI en el Palacio de La Zarzuela.

Falta de interceptores aéreos

Zelenski ha reconocido la escasez de misiles Patriot para defender el territorio ucraniano. Asegura que no ha habido cancelación de envíos a Ucrania en los misiles interceptores, pero es consciente de que la guerra en Irán ha abierto otro frente en los que una decena de países de la región requieren esos misiles para defenderse de los ataques iraníes, lo que provoca una escasez de esa munición defensiva.

Ha insistido en la necesidad de desbloquear el paquete de 90.000 millones de euros que pretende lanzar la UE pero que está bloqueado por países como Hungría. Ese asunto se tratará este jueves en el Consejo Europeo en Bruselas, al que Zelenski asistirá.

"El tiempo que sea necesario"

España se compromete a seguir apoyando a Ucrania "el tiempo que sea necesario hasta lograr una paz justa y duradera", subrayan las mismas fuentes, "especialmente en un contexto de gran incertidumbre global y en el que la guerra de Irán está permitiendo que Rusia se beneficie de la subida de precios en el mercado de los hidrocarburos".

No es el único efecto secundario del nuevo frente global que han abierto Estados Unidos e Israel. La respuesta iraní, atacando los países del Golfo e Israel ha provocado una escasez de misiles defensivos, de los que también es fuertemente dependiente Ucrania, cuyo territorio es atacados cada día por centenares de drones y misiles rusos. Zelenski ha reconocido en una entrevista en la BBC que esa guerra está suponiendo un problema de falta de sistemas antiaéreos para Ucrania.

Suficiencia energética de Ucrania

España ha puesto gran parte de su esfuerzo de estos años en garantizar la suficiencia energética de Ucrania, especialmente después de que los bombardeos rusos hayan reducido las capacidades eléctricas del país en un 70%. Entidades públicas y privadas españolas ya han enviado generadores de alto rendimiento con capacidad para suministrar energía a 14.000 personas, recuerda Moncloa.

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España también está firmemente comprometida con la reconstrucción de Ucrania. En el ámbito de la cooperación, se sigue contribuyendo en acciones humanitarias como la reconstrucción de escuelas o el apoyo a las actividades de desminado del país.