Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Previsión turísticaVillasviejasIris JugoSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Delcy Rodríguez destituye al militar más leal de Nicolás Maduro en una reestructuración del Gobierno venezolano

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. / EP

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Folder ya está en Cáceres, lista para abrir en Gil Cordero: 'Nos viene muy bien otra franquicia nacional en el barrio
  2. Tragedia en la A-5 cerca de Mérida: un muerto en una colisión frontal entre una furgoneta y un turismo
  3. Una jueza de Badajoz se sienta en el banquillo acusada de prevaricación
  4. Extremadura entra este jueves en un episodio de tormentas con lluvias más intensas en la provincia de Badajoz
  5. El muerto en el accidente cerca de Mérida circulaba en un vehículo robado y en dirección contraria
  6. La Junta de Extremadura abonará en marzo la segunda subida salarial pendiente desde 2020 a los empleados públicos
  7. Fallece un menor de 15 años en el área de salud de Don Benito-Villanueva por meningitis
  8. La Junta de Extremadura considera 'más que aceptable' el estado de sus presas de abastecimiento

Entrevista a Alberto Nadal, vicesecretario de Economía del Partido Popular

Malestar en la enfermería extremeña: SATSE exige cambios urgentes a la Consejería de Salud

Malestar en la enfermería extremeña: SATSE exige cambios urgentes a la Consejería de Salud

De construir puentes a diseñar presas: así ha sido la Olimpiada de Ingeniería en Extremadura

De construir puentes a diseñar presas: así ha sido la Olimpiada de Ingeniería en Extremadura

Mérida transforma ‘El Principito’ en una gran experiencia musical para escolares

Mérida transforma ‘El Principito’ en una gran experiencia musical para escolares

Vox abre expediente disciplinario a Juan García-Gallardo tras sus críticas al líder del partido, Santiago Abascal

Vox abre expediente disciplinario a Juan García-Gallardo tras sus críticas al líder del partido, Santiago Abascal

Dos personas de 74 años resultan heridas en un accidente de tráfico en Portezuelo

Dos personas de 74 años resultan heridas en un accidente de tráfico en Portezuelo

El Cáceres se exige no aflojar ni un ápice frente al colista, el Círculo Gijón

El Cáceres se exige no aflojar ni un ápice frente al colista, el Círculo Gijón

Galería | 60 estudiantes de secundaria participan en la fase local de la Olimpiada de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

Galería | 60 estudiantes de secundaria participan en la fase local de la Olimpiada de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
Tracking Pixel Contents