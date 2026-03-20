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EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
Delcy Rodríguez destituye al militar más leal de Nicolás Maduro en una reestructuración del Gobierno venezolano
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
El opositor Capriles dice que la crisis de servicios públicos sigue empeorando en Venezuela
El diputado opositor y excandidato presidencial Henrique Capriles afirmó este viernes que la crisis de los servicios públicos sigue empeorando en Venezuela, luego de denunciar la falla eléctrica en al menos siete estados del país y "miles de comunidades sin agua".
A través de su cuenta en X, exigió atender esta crisis y cesar el "abandono, improvisación y falta de inversión" que consideró existe en el país, donde "no hay calidad de vida posible" por la fallas de los servicios públicos.
"Nadie está pidiendo lujos. Se pide lo básico: servicios públicos que funcionen y soluciones reales. Venezuela tiene con qué. Falta que las prioridades estén en la gente y se demuestre voluntad política", indicó el también dos veces candidato a la Presidencia.
El exdiputado opositor Biagio Pilieri recibe la libertad plena por amnistía en Venezuela
El exdiputado opositor venezolano Biagio Pilieri informó este viernes que recibió la libertad plena en el marco de la Ley de Amnistía, que cumple un mes de haber sido promulgada y que fue impulsada por la presidenta encargada del país latinoamericano, Delcy Rodríguez.
"Luego de 569 días de injusta prisión y una excarcelación sometido a restricciones y mordaza, he recibido la medida de sobreseimiento de la causa", indicó Pilieri en una publicación en la red social X.
ONG ven la amnistía como "espejismo" de estabilización de la crisis en Venezuela
Las ONG venezolanas Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) y Alerta Venezuela creen que la aplicación de la Ley de Amnistía, que cumple un mes desde su promulgación, funciona como un "espejismo" de estabilización en el país suramericano.
"Busca generar una sensación de 'borrón y cuenta nueva' para estabilizar una crisis que no se resuelve con excarcelaciones mediáticas, sino con el desmantelamiento total de las estructuras de persecución", señalan las organizaciones en su informe 'El balance de la arbitrariedad (2014-2016)'.
Llegan a Cuba 117 migrantes irregulares devueltos por Estados Unidos
Cuba recibió este jueves un vuelo con 117 migrantes irregulares deportados por Estados Unidos, "en cumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales", según informó el Ministerio del Interior (Minint) de la isla.
Este grupo -integrado por 89 hombres y 28 mujeres- llegó al aeropuerto internacional José Martí de La Habana y con esta nueva operación suman 427 los cubanos retornados a la isla en los primeros tres meses de 2026 desde distintos países de la región, detalló el comunicado publicado en las redes sociales.
EEUU reduce a 3 el nivel de alerta para viajar a Venezuela por falta de "riesgo de detención injustificada"
Las autoridades de Estados Unidos han decidido este jueves reducir a 3 el nivel de advertencia de viaje a Venezuela, alegando que se eliminaron indicadores de riesgo como "detención injustificada" en el país latinoamericano, desde enero dirigido por la que fuera 'número dos' del presidente, Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez.
El Departamento de Estado ha publicado un nuevo aviso para los ciudadanos estadounidenses que quieran viajar a Venezuela, aduciendo asimismo la ausencia del riesgo de "disturbios" y "otros", sin dar más detalles sobre estos últimos.
Pese a ello, la cartera diplomática ha agregado nuevas zonas de "mayor riesgo" en Venezuela, incluida su frontera con Colombia, y los estados de Amazonas, Apure, Aragua, Bolívar, Guárico y Táchira, la mayoría de ellos por "riesgo de delincuencia, secuestros y terrorismo", por lo que insta a no viajar a estos lugares.
Cubanos piden en Madrid una intervención militar de EE.UU. para acabar con el castrismo
La Plataforma Internacional Cuba Democracia Ya reclamó este jueves en una concentración en Madrid el fin de la "dictadura castrista" con una intervención militar de Estados Unidos en el país para acabar con los "67 años de política y cooperación fracasadas" y mejorar la vida del "sufrido pueblo cubano".
"Si algo no se le puede regalar a la tiranía cubana es seguir perdiendo tiempo, a ver si le va a dar un infarto a Donald Trump", declaró a EFE Rigoberto Carceller, el presidente de la plataforma, en la concentración convocada frente a las oficinas de la Comisión Europea de la capital española.
Cerca de 600 protestas en Venezuela el mes de febrero, sobretodo por los presos, según ONG
En Venezuela se registraron 599 protestas durante el pasado mes de febrero, la mayoría de ellas para exigir la liberación de los presos políticos, según datos difundidos este jueves por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).
"Las vigilias fueron una forma de resistencia pacífica, protagonizada por las madres, esposas, hijos y acompañadas por defensores de derechos humanos, así como estudiantes universitarios", indicó la organización en una serie de publicaciones en X.
EE.UU. augura un cambio de régimen "a cámara lenta" en Cuba
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, vaticinó este jueves un proceso de cambio de régimen "a cámara lenta" en Cuba.
"Con Maduro fuera de Venezuela parece que puede haber cambio de régimen a cámara lenta en Cuba. Puede que allí se produzca un cambio de régimen a cámara lenta", afirmó Bessent en una entrevista en la cadena Fox Business.
Ayer, la Casa Blanca y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, rechazaron el reportaje publicado por The New York Times según el cual el Gobierno de Donald Trump busca la salida del poder del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, sin exigir un cambio de régimen, como parte de sus negociaciones con La Habana.
¿Quién va en la flotilla de ayuda a Cuba tras las amenazas de Trump?
Desde legisladores hasta sindicalistas y políticos de izquierdas pasando por artistas. La composición de la flotilla de ayuda a Cuba, que tiene previsto llegar a la isla caribeña este fin de semana, es variada. A continuación, las principales caras visibles de una iniciativa solidaria surgida en un momento en el que el presidente de EEUU, Donald Trump, estrangula a la isla para lograr cambios en el régimen mientras los ciudadanos, sometidos a constantes carencias, pagan las consecuencias. (Seguir leyendo)
La flotilla española Rumbo a Cuba prevé partir en mayo con ayuda fotovoltaica para la isla
Una nueva flotilla humanitaria, bautizada Rumbo a Cuba, prevé dirigirse en mayo a la isla con equipamiento fotovoltaico para instituciones sanitarias del país y un llamamiento a su vez en contra del bloqueo económico al que la tiene sometida Estados Unidos.
La iniciativa, presentada este jueves a las puertas del Congreso de los Diputados en Madrid, está impulsada por organizaciones sociales, sindicales y políticas españolas de distintos espacios, y abierta a quienes quieran sumarse hasta entonces.
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