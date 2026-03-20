Víctor Jiménez, presidente del Consejo de la OMI: "El apoyo a la evacuación de los buques atrapados en el Golfo es claro y tenemos que facilitar esa vía"

La Organización Marítima Internacional (OMI) está viviendo días de intenso trabajo. Este órgano ejecutivo de Naciones Unidas encargado de la regulación global del tráfico marítimo, con sede en Londres, ha vuelto a estar bajo el foco mediático a raíz de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y del posterior bloqueo marítimo en el estrecho de Ormuz por parte del régimen islámico, el cual ha dejado cerca de 2.000 buques atrapados en el golfo Pérsico y ha disparado los precios de la energía en los mercados globales. El presidente del Consejo, el español Víctor Jiménez, atiende a El PERIÓDICO para explicar las deliberaciones de la reunión extraordinaria convocada esta semana con objeto de dar respuesta a los marinos afectados y para establecer un marco que permita su evacuación a través de un corredor seguro.

¿Qué conclusiones extrae de la reunión extraordinaria del Consejo?

Estas sesiones nunca son fáciles de abordar, siempre hay complejidades y posiciones difíciles de conciliar. Pero el Consejo ha manifestado claramente su llamamiento a la desescalada, a la contención y a la necesidad de retomar el diálogo a nivel diplomático. También hemos condenado claramente los ataques contra los buques mercantes que afectan de forma trágica a la gente de mar, con pérdidas de vidas y heridos graves. Hemos reafirmado nuestro compromiso en la protección de los marinos y hemos dado un paso importante en la propuesta para establecer un mecanismo que permita la evacuación de los buques que se encuentran inmovilizados en el golfo Pérsico y a sus tripulaciones.

¿Cómo puede llevarse a cabo esta evacuación?

La situación geográfica sólo permite la salida de los buques a través del estrecho de Ormuz, no hay otra alternativa. Existen dispositivos de separación de tráfico ya establecidos por la OMI, pero la vía con la que empezaríamos a trabajar sería a través de un marco de evacuación. También existe la posibilidad de relevar a las tripulaciones que están actualmente atrapadas a través de los países de la región, aunque estas operaciones no son sencillas e implicarían que la tripulación nueva tendría que ser la encargada de emprender el viaje de salida.

Reunión de la Organización Marítima Internacional para abordar la evacuación de los barcos atrapados en el golfo Pérsico a causa de la guerra de Irán. / OMI

Algunos países occidentales ya han mostrado su voluntad de garantizar un corredor seguro a través del estrecho de Ormuz. ¿Hasta qué punto es realista que se pueda abrir este corredor pronto?

El apoyo al establecimiento de un marco para la evacuación de los buques atrapados en el Golfo ha sido claro por parte del Consejo y es importante que desde la OMI facilitemos esa vía como solución a la situación en la que se encuentra en este momento la flota mercante. El hecho de que algunos países hayan anunciado esfuerzos en ese sentido tiene que ser bienvenido y debería sumarse a los esfuerzos que va a emprender el secretario general de la organización a través de conversaciones con los países de la región.

¿Se puede implementar este corredor sin la colaboración de Irán?

El secretario general ha destacado la necesidad de hablar con todas las partes y en particular con los países ribereños de la región. También ha mencionado que mantiene un diálogo abierto con Irán. Tenemos que estar a la espera de estas conversaciones y del resultado de las mismas.

Actualmente hay 20.000 marinos atrapados en el Golfo Pérsico. ¿Cuál es su situación?

Esta es una cuestión fundamental. Hemos reafirmado nuestro compromiso con la protección de la gente de mar y nuestra voluntad de garantizar el suministro de bienes esenciales, incluida agua, comida y combustible. A pesar de las circunstancias actuales, estamos manteniendo la capacidad de preservar este suministro con la colaboración de los países del Golfo.

Algunos países, como Rusia o China, consideran que la reunión extraordinaria de la OMI no ha sido "equilibrada" porque no ha tenido en cuenta los ataques iniciales de EEUU e Israel contra Irán, los cuales han propiciado el bloqueo del estrecho de Ormuz. ¿Cuál es su respuesta?

Mi labor como presidente del Consejo es escuchar con atención a todas las delegaciones e intentar buscar soluciones basadas en el consenso después de dos días de extenso diálogo. En algunas situaciones hay países que no se muestran conformes con determinadas decisiones o con algunos aspectos concretos y mi papel como presidente también contempla reflejar estas preocupaciones. Pero el contenido de la declaración del Consejo se ha basado en una propuesta que ha tenido un apoyo muy amplio.