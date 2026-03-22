DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

Estados unidos ha intensificado su ofensiva contra Irán con bombardeos sobre instalaciones militares en la estratégica isla de Jark, el principal centro de exportación de petróleo del país asiático. Mientras, Teherán, amenaza con atacar infraestructuras energéticas de sus adversarios y bloquear el tráfico en el estrecho de Ormuz. La escalada en Oriente Próximo sigue avanzando con múltiples ataques de Irán a países vecinos de la región.

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Un muerto en el norte de Israel Una persona murió este domingo después de que un proyectil disparado desde el Líbano impactara en un vehículo en Misgav Am, a apenas medio kilómetro de la frontera norte de Israel, anunció la Policía israelí en un comunicado. "Una persona cuya identidad se desconoce aún fue declarada muerta en la escena y varios vehículos estaban en llamas", recoge el comunicado de la Policía. Poco después, el servicio de emergencias del Magen David Adom (MDA) confirmó que había una persona sin signos vitales en un coche incendiado.

Ataques contra Teherán Israel dirige ataques contra objetivos del régimen iraní anunciaron este domingo las fuerzas armadas israelíes. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) están actualmente atacando objetivos del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán", publicaron las IDF en su cuenta oficial de Telegram sin que se conozcan resultados de las operaciones.

Siguen las amenazas de Trump El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este sábado con atacar las centrales eléctricas de Irán si la república islámica no abre "totalmente" el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas. "Si Irán no abre totalmente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 HORAS a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y arrasará con sus diversas centrales eléctricas, empezando por la más grande", escribió el mandatario en su red Truth Social.

Unos 120 de heridos, once graves, en dos impactos de misiles iraníes en el sur de Israel Alrededor de 120 de personas resultaron heridas de diversa consideración, de ellas once graves, en dos impactos de misiles iraníes registrados este sábado noche en la zona del desierto del sur de Israel que alberga la mayor instalación nuclear del país, sin que los interceptores lograran destruir los proyectiles antes de caer. Los impactos se producen después de que Irán denunciara este sábado un ataque estadounidense-israelí contra el complejo de enriquecimiento de uranio de Natanz sin que de momento, según informó la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), haya constancia de una fuga de material radiactivo.

Netanyahu dice que seguirán atacando en "todos los frentes" tras el impacto directo en Arad El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este sábado que la guerra contra Irán y el Líbano continuará, según un comunicado difundido tras el impacto directo de un misil iraní que causó una veintena de heridos graves y moderados en la ciudad sureña de Arad. "Esta es una noche muy difícil en la campaña por nuestro futuro", dijo Netanyahu en el texto compartido por su Oficina, en el que aseguró haber conversado con el alcalde de Arad.

Unos 30 heridos tras el impacto de un misil en Arad, en el sur de Israel Una treintena de personas, entre ellas al menos cuatro en estado grave, resultaron heridas este sábado tras el impacto directo de un misil en la ciudad israelí de Arad, en la región meridional del Néguev, según informaron diferentes servicios de emergencias. "Los equipos médicos de United Hatzalah están respondiendo a múltiples incidentes en la región de Arad, donde atienden a más de 30 heridos en diversas ubicaciones. Algunos de los heridos se encuentran inconscientes", detalla este grupo de voluntarios paramédicos.

Israel investiga la muerte de un colono israelí en el norte de Cisjordania Las Fuerzas Armadas israelíes han informado de que están investigando un incidente ocurrido este sábado en Beit Amarin, en el norte de Cisjordania, en el que ha muerto un civil israelí. "Se está examinando un posible atentado terrorista", ha publicado el Ejército israelí en un comunicado en el que indica que hay un civil israelí muerto y dos más heridos. Además hay un palestino herido.

Una manifestación en Madrid reivindica el “no a la guerra” y exige el fin de la “escalada de destrucción” en Irán Cientos de personas han reivindicado el "no a la guerra" en Madrid este sábado ante la ofensiva de Estados Unidos e Israel hacia Irán y han exigido el fin "de la escalada de destrucción y de muerte" en las zonas afectadas. (Seguir leyendo)

Emiratos informa de tres misiles balísticos y ocho drones lanzados desde Irán Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos han informado de que durante la jornada del sábado han detectado un total de tres misiles balísticos y ocho drones lanzados desde Irán. En total, desde el inicio de las hostilidades han contabilizado 341 misiles balísticos, 15 misiles de crucero y 1.748 drones, según el Ministerio de Defensa eiratí.