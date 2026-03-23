Orbán recaba el apoyo de los líderes ultras europeos a pocas semanas de las elecciones: "Es el auténtico protector de Europa"

Santiago Abascal pidió este lunes el voto para el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en un momento de fuerte aislamiento político para el dirigente en Europa, convertido en una figura cada vez más incómoda, especialmente tras desvelarse que su Gobierno estaba filtrando secretos a Rusia. Sin embargo, apenas unas horas más tarde de conocerse esta vía entre Budapest y Moscú, el líder de Vox escenificó su respaldo a Orbán junto a otros dirigentes de la extrema derecha europea, a pocas semanas de unas elecciones húngaras en las que se juega seguir en el poder tras 16 años de mayorías absolutas.

"Viktor Orbán es el auténtico protector de Europa y por eso estas no son solo vuestras elecciones, también son nuestras elecciones", afirmó Abascal ante varios centenares de simpatizantes del partido gobernante Fidesz. El acercamiento se produjo en la bautizada como Primera Asamblea de Patriotas, una reunión del grupo político Patriotas por Europa, impulsado en 2024 por el propio Orbán, que reúne a fuerzas ultranacionalistas y euroescépticas del continente.

Orbán, a quien las encuestas no dan por ganador a estas alturas de la campaña, aprovechó esta cumbre para escenificar el apoyo de sus aliados europeos en Budapest y contrarrestar las hostilidades de Bruselas y de la mayor parte de Estados miembros, apenas unas semanas antes de las elecciones generales del 12 de abril.

Abascal enfatizó que apoyaría al primer ministro húngaro "hasta el final" y sostuvo que el resultado de los comicios afectará a todos aquellos que defienden una Europa "próspera", formada por naciones soberanas, es decir, que se opone a delegar sus competencias en la Unión Europea (UE). Los asistentes presentaron así los comicios húngaros como una cita clave no solo para Hungría, sino también para el pulso ideológico que libra la Unión Europea.

El líder del partido español de extrema derecha Vox, Santiago Abascal, sube al escenario para dirigirse al público durante la primera Concentración Patriótica en Budapest / ATTILA KISBENEDEK / AFP

El apoyo de Le Pen

Los líderes congregados, de entre los cuales Orbán es el único realmente al mando del Gobierno de su país, ensalzaron el caso húngaro como referente aspiracional, tras una década y media en el poder. Entre los asistentes, se contaron líderes de Patriotas por Europa (tercera fuerza del Parlamento Europeo) como Marine Le Pen, líder de Agrupación Nacional de Francia; Matteo Salvini, jefe de la Liga italiana; y Geert Wilders, dirigente del Partido por la Libertad neerlandés. Todos ellos presentaron al primer ministro húngaro como la esperanza de un dirigente capaz de influir en el rumbo de la política europea e incluso en la de sus respectivos países.

Le Pen definió a Orbán como un "político visionario y pionero" y vinculó las elecciones húngaras con futuros procesos electorales en países como Francia, España o Alemania, que, a su juicio, pueden "redibujar el mapa político de Europa". Salvini fue más allá y lo calificó como un "verdadero héroe", al tiempo que pidió a los votantes húngaros que respalden su continuidad para que el país siga siendo "una nación orgullosa".

Críticas a Sánchez y la UE

Asimismo, Abascal aprovechó para cargar contra el Gobierno español y contra las instituciones comunitarias. Aseguró que las calles húngaras son "la envidia de toda Europa", frente a una España que, según dijo, sin aportar datos concretos, es hoy un país más inseguro por las decisiones del presidente Pedro Sánchez en materia migratoria.

El líder de Vox también arremetió contra los "burócratas de Bruselas", a los que acusó de amenazar a los Estados miembros con retirar fondos si no abren sus fronteras, a pesar de que el Pacto Migratorio que entra en vigor este junio endurece el control migratorio en lugar de flexibilizarlo. Además, calificó de "fanatismo verde" y "fanatismo climático" las políticas europeas contra el cambio climático, al considerar que perjudican al campo y a la industria del continente.

Orbán, en campaña

Por su parte, Orbán afirmó que Patriotas por Europa quiere "ocupar y transformar" la Unión Europea para convertirla en una alianza de "naciones soberanas". También aseguró que su objetivo es que, al final de la década, Europa "se pinte de colores nacionales y conservadores".

El húngaro acusó a Bruselas y a Ucrania de querer influir en las elecciones húngaras para propiciar un cambio de Gobierno. La afirmación contrasta con las recientes filtraciones de cooperación de su Gobierno con Rusia, un país que sí que habría tratado de influir en elecciones, como desveló el informe del recientemente fallecido Robert Mueller sobre la injererencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016.

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Pese a ese mensaje de confianza, la mayoría de las encuestas recientes sitúan por delante al partido de la oposición en Hungría, Tisza, liderado por Péter Magyar, frente al Fidesz de Orbán. Hungría celebrará sus elecciones generales el próximo 12 de abril en un contexto de fuerte polarización política y después de años de choques entre Budapest y la UE por la situación del Estado de derecho y la vulneración de derechos fundamentales.