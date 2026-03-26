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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Las fuerzas ucranianas contienen la ofensiva rusa al inicio de la primavera en duros enfrentamientos
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
El primer ministro noruego le recuerda a Rubio la importancia del apoyo de EE.UU. a Ucrania
El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, mantuvo anoche una conversación telefónica con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en la que le recordó la importancia del apoyo estadounidense a Ucrania, informó este jueves el Gobierno de ese país escandinavo.
La conversación se celebró la víspera de la reunión en Helsinki de los líderes de los diez países que integran el Joint Expeditionary Force (JEF): Reino Unido, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Noruega y Suecia.
Un dron se estrella cerca de un pueblo rumano a tres kilómetros de la frontera con Ucrania
Un dron ha violado este jueves el espacio aéreo de Rumanía, un país de la OTAN y de la UE, y se ha estrellado cerca de la aldea de Parcheș, a unos tres kilómetros de la frontera con Ucrania, según informó el Ministerio de Defensa, que lo vinculó con la oleada de ataques rusos de la pasada noche.
Aunque el Ministerio no ha indicado el origen del aparato, sí señaló que fue desviado por las defensas ucranianas. Son frecuentes las entradas en el espacio aéreo rumano de drones rusos que se emplean para atacar instalaciones en Ucrania.
Rusia vuelve a provocar un apagón en Odesa con ataque a la energía y a un puerto
Rusia volvió a provocar esta madrugada un apagón en la región de Odesa del sur de Ucrania al atacar una infraestructura energética en un bombardeo que también fue dirigido contra instalaciones industriales y contra uno de los puertos de la zona, según informaron las autoridades regionales.
Varios pueblos de la región se quedaron sin luz por los daños causados a la infraestructura energética, según ha explicado el gobernador, Oleg Kiper, en su canal de Telegram.
Rusia continúa sus ataques a los ferrocarriles ucranianos y daña varias locomotoras
Rusia mantiene sus ataques contra el sistema ferroviario ucraniano y provocó daños con drones en la noche del miércoles a este jueves a varias locomotoras estacionadas en la región de Kirovograd del centro de Ucrania, informó en su canal de Telegram el ministro ucraniano de Desarrollo, Oleksí Kuleba.
El ministro publicó fotografías del taller en el que estaban siendo reparadas las locomotoras que fueron alcanzadas.
Kuleba también confirmó daños en infraestructuras portuarias del sur de Ucrania de los que había informado previamente la Administración Militar de la región de Odesa.
Rusia ataca de forma regular depósitos de locomotoras, vías de tren e incluso trenes de pasajeros en marcha para socavar una de las principales formas de transporte de personas, mercancías, tropas y material militar para Ucrania.
Una civil rusa murió este jueves en la región fronteriza de Briansk tras el ataque de un dron kamikaze ucraniano de corto alcance, según informó el gobernador local, Alexandr Bogomaz.
"El Ejército ucraniano atacó con drones kamikaze la localidad de Zernovo del distrito Suzemski. Lamentablemente, a consecuencia del ataque deliberado y vil murió una mujer", escribió en su cuenta de MAX, el Telegram ruso.
Dos muertos y un herido en ataques de Ucrania en la provincia rusa de Bélgorod
Al menos dos personas han muerto y una más ha resultado herida a causa de ataques de las fuerzas ucranianas contra la región rusa de Bélgorod, en el suroeste del país, ha denunciado este miércoles el gobernador, Viacheslav Gladkov. "En la aldea de Semeini, en el distrito de Rakitianski, un dron FPV atacó una motocicleta. Un joven de 18 años falleció en el lugar a causa de las heridas. En la ciudad de Gráivoron, una mujer murió cuando un dron impactó contra un automóvil", ha indicado en redes sociales, donde ha transmitido sus condolencias por los ataques "selectivos" de Kiev. El gobernador ha agregado que el vehículo en el que murió la mujer ha quedado calcinado por las llamas fruto del ataque, mientras que el conductor que estaba a su lado ha sufrido diversas heridas de metralla en la espalda, el pecho, la cabeza, los brazos y las piernas, por lo que ha sido trasladado al Hospital Regional Central de la citada Gráivoron.
Orbán amenaza con cortar el suministro de gas a Ucrania si Kiev bloquea el envío de petróleo
El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha amenazado este miércoles con cortar el suministro de gas a Ucrania si Kiev bloquea el envío de petróleo, al tiempo que ha garantizado que "protegerá la seguridad energética húngara" y "mantendrá el precio reducido de la gasolina y el gas". "Mientras Ucrania no suministre petróleo, no recibirá gas de Hungría", ha asegurado el mandatario en un vídeo difundido a través de redes sociales en el que ha afirmado que presentará una propuesta importante al respecto durante la próxima reunión del Gobierno a medida que avanzan los días y Ucrania "sigue bloqueando el uso del oleoducto Druzhba". "Hasta este momento", ha continuado, "Hungría se ha defendido con éxito del chantaje ucraniano". "Gracias a los precios protegidos, los húngaros pagan los precios más bajos en las gasolineras de toda Europa, pero debemos seguir adelante", ha afirmado, antes de anunciar que se necesitan medidas adicionales para romper el bloqueo y garantizar el suministro.
Ucrania reivindica el ataque a la terminal portuaria rusa de Ust-Luga
El Estado Mayor ucraniano reivindicó este miércoles como una operación de sus Fuerzas Armadas el ataque que provocó un incendio anoche en la terminal portuaria de Ust-Luga, en la región rusa de Leningrado.
"Según información preliminar, fueron alcanzados una zona de depósitos (de petróleo) y varios sistemas de almacenamiento. En el perímetro de la empresa se registró un incendio", se lee en una nota publicada por el Estado Mayor de Kiev.
El comunicado añade que la infraestructura tiene un papel importante en la exportación y el transporte de petróleo y productos derivados del petróleo por parte de la Federación Rusa.
Rusia denuncia los ataques contra la central nuclear de Bushehr y reduce "al mínimo" su personal
La operadora nuclear rusa Rosatom ha alertado este miércoles del "desarrollo en dirección negativa" de la situación en torno a la central nuclear iraní de Bushehr, objetivo de otro ataque durante la jornada del martes, y ha afirmado que reducirá "al mínimo" a sus especialistas en las instalaciones.
"La situación en la central nuclear de Bushehr sigue desarrollándose en dirección negativa", ha dicho el director de Rosatom, Alexei Lijachev, quien ha confirmado un ataque "contra los alrededores de una unidad operativa".
"Afortunadamente no hay víctimas", ha señalado, antes de resaltar que está prevista la evacuación de otros dos equipos de Rosatom durante los próximos días, en el marco de una reducción del personal "hasta que la situación vuelva a la normalidad", según ha informado la agencia rusa de noticias TASS.
Un diputado ruso de 70 años firma un contrato con el Ejército para combatir en Ucrania
Un diputado de setenta años de la región rusa de Cheliábinsk, en los Urales, ha firmado un contrato con el Ministerio de Defensa del país para ir a combatir a Ucrania, informó hoy la agencia TASS.
Según el medio, se trata de Valeri Filípov, que firmó el contrato este marzo y planea estar en el frente durante un plazo de medio año antes de retomar sus funciones oficiales.
El hombre mantendrá su mandato mientras lucha en el frente, confirmó una portavoz del parlamento regional de Cheliábinsk.
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