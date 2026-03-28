Condena al 'autoritarismo'
Comienzan las mayores protestas de 'No Kings' contra Trump, la guerra en Irán y el ICE
Los organizadores prevén más de 3.300 concentraciones, la mayor de ellas en Minnesota, donde participarán Bernie Sanders, Jane Fonda y líderes políticos y sindicales
EFE
La tercera jornada de protestas del movimiento 'No Kings' (No reyes) comenzó este sábado en Estados Unidos, donde los organizadores prevén más de 3.300 concentraciones, la mayor movilización hasta ahora contra el presidente Donald Trump, la guerra en Irán y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
La coalición de unos 400 grupos, como Amnistía Internacional, Indivisible, sindicatos y la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU), prevé superar las anteriores dos ediciones, la de 7 millones de asistentes y 2.700 eventos en octubre pasado, y la de 5 millones de manifestantes en 2.100 sitios en junio de 2025.
Las marchas, en los 50 estados del país, condenan el "autoritarismo" que perciben en el segundo mandato del presidente Trump, en particular por los presuntos abusos de ICE y los operativos migratorios, que en enero resultaron en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota.
Contra la "guerra ilegal" en Irán
También se centrarán en repudiar la "guerra ilegal" de Trump en Irán, que justo este sábado cumple un mes. "Los estadounidenses están hartos de este caos constante, y están listos para unirse en solidaridad contra los actos excesivos y atroces de la Administración de Trump contra las familias trabajadoras y los inmigrantes", expuso la coalición en un comunicado antes de la marcha.
La principal concentración está programaba a las 14:00 horas del centro de Estados Unidos (19:00 GMT) en Minnesota, donde ICE y la Patrulla Fronteriza mataron en enero a Renee Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses, lo que agudizó la indignación nacional contra los operativos migratorios de Trump.
En Mineápolis, la mayor ciudad de dicho estado, se espera la participación del senador progresista Bernie Sanders, la actriz Jane Fonda y líderes de los mayores sindicatos del país, como Liz Schuler, presidenta de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, en inglés).
Las manifestaciones ocurren mientras la desaprobación a Trump alcanza su mayor nivel de sus dos mandatos, pues un 59 % de los estadounidenses reprueba su gestión, según reveló una encuesta de Fox News el miércoles.
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