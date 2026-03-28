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DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel
EEUU no descarta desviar envíos de armas a Ucrania por las necesidades de la guerra en Irán
Israel y EEUU atacan complejos nucleares iraníes, sin causar víctimas ni fugas radiactivas
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Estados unidos ha intensificado su ofensiva contra Irán con bombardeos sobre instalaciones militares en la estratégica isla de Jark, el principal centro de exportación de petróleo del país asiático. Mientras, Teherán, amenaza con atacar infraestructuras energéticas de sus adversarios y bloquear el tráfico en el estrecho de Ormuz. La escalada en Oriente Próximo sigue avanzando con múltiples ataques de Irán a países vecinos de la región.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Los hutíes se suman a la guerra de Irán con el lanzamiento de su primer misil contra Israel durante el conflicto
La insurgencia hutí de Yemen ha anunciado este sábado su incorporación a la guerra de Irán con el lanzamiento de su primer misil contra territorio israelí desde el comienzo del conflicto hace un mes.
Las fuerzas yemeníes, aliadas tradicionales de Teherán, han confirmado finalmente esta mañana lo que el Ejército israelí avanzó por la madrugada: el comienzo de una operacion "en apoyo de la República Islámica de Irán y los frentes de resistencia en Líbano, Irak y Palestina, y en vista de la continua escalada militar, los ataques contra infraestructuras y la perpetración de crímenes y masacres contra nuestros hermanos".
Así pues, las fuerzas yemeníes han acabado anunciando "la primera operación militar con un bombardeo de misiles balísticos dirigidos contra objetivos militares sensibles del enemigo israelí en el sur de la Palestina ocupada".
Trump dice que Arabia Saudí y aliados de Oriente Próximo "hacen más" que la OTAN contra Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró este viernes que Arabia Saudí y otros de sus "aliados" de Oriente Próximo como Kuwait, Qatar, Baréin y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) han "hecho más" en la guerra contra Irán que la OTAN, con la que está "muy decepcionado". "Quiero agradecer al Reino de Arabia Saudí, ha ayudado mucho. A diferencia de la OTAN, Arabia Saudí luchó, Qatar luchó, Baréin luchó y Kuwait luchó, aunque derribaron tres de nuestros aviones", declaró el mandatario en el foro FII Priority, organizado por inversionistas saudíes en Miami. Trump reiteró sus críticas a la OTAN, a Francia, Reino Unido y Alemania por rechazar involucrarse o tardar en apoyar a Estados Unidos en la guerra contra Irán, que suma cuatro semanas, por lo que avisó que él no habría ayudado a Ucrania en la guerra contra Rusia si él hubiese sido presidente cuando estalló, en 2022.
Donald Trump llama "estrecho de Trump" al estrecho de Ormuz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó este viernes "estrecho de Trump" al estrecho de Ormuz, el área controlada por Irán por donde pasa la quinta parte del crudo global y comparó esto con el cambio de nombre del golfo de México a 'golfo de América'. "Estamos negociando ahora (con Irán) y sería genial si pudiésemos hacer algo, pero tienen que abrirlo. Tienen que abrir el estrecho de Trump, quiero decir, de Ormuz. Discúlpenme, lo siento mucho, qué error tan terrible", declaró el mandatario en el evento FII Priority, organizado por inversionistas saudíes en Miami.
Muere un hombre en un ataque con misiles de Irán contra Tel Aviv
Un hombre falleció este viernes en Tel Aviv en nuevos ataques con misiles de Irán contra el área central de Israel, donde impactaron proyectiles o restos de los mismos en once puntos. Según los servicios de emergencias israelíes Magen David Adom (MDA), los paramédicos certificaron la muerte del hombre, de aproximadamente 60 años, y están prestando atención médica a dos heridos leves en otro lugar del área central de Israel. Los últimos ataques, que incluyeron misiles de racimo, movilizaron a los bomberos y equipos de rescate a once lugares para buscar a posibles víctimas atrapadas entre los escombros.
Los hutíes afirman estar "listos" para intervenir en la guerra de Irán
Los rebeldes hutíes de Yemen han asegurado este viernes que el grupo está "listo" para participar en la guerra en curso en Oriente Próximo, desatada hace casi un mes, con la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha respondido con ataques contra territorio israelí e intereses de Washington en países de la zona.
"Tenemos el dedo en el gatillo para una intervención militar directa", ha señalado su portavoz de operaciones militares, Yahya Sari, en un comunicado donde ha condicionado la participación del grupo fundamentalista en el conflicto a "la continuación de la escalada" contra Irán y aliados como el partido-milicia chií libanés Hezbolá.
Trump insiste en que Irán está "diezmado" y que quiere un "acuerdo" con EEUU
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este viernes en que Irán está "diezmado" y que desea alcanzar un "acuerdo" que ponga fin a la guerra. "Sobre Irán, están siendo diezmados. Estamos hablando con ellos ahora y quieren cerrar un acuerdo. Es muy simple: nuestro Ejército es el más grande, de lejos, e Irán está siendo diezmado", declaró Trump al aterrizar en Miami (Florida), donde pasará el fin de semana. Este sábado se cumple un mes del ataque a gran escala que Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero contra Irán, en el que murió el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jameneí, y que desató la actual guerra en Oriente Próximo. Washington y Teherán han iniciado conversaciones indirectas con la mediación de Pakistán, que podrían desembocar en un posible encuentro presencial en los próximos días.
El enviado de EEUU dice que habrá reuniones con Irán esta semana y que hay barcos pasando por por Ormuz
El enviado especial de Estados Unidos para el Oriente Próximo, Steve Witkoff, afirmó este viernes que habrá reuniones con Irán "esta semana" y que hay barcos pasando por el estrecho de Ormuz, al insistir en que sí existen "negociaciones con el régimen iraní.
El OIEA indica que no hay aumento en niveles de radiación tras ataque israelí contra una planta de uranio en Irán
El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), liderado por Rafael Grossi, ha informado este viernes de que no se ha registrado un aumento en los niveles de radiación tras el ataque de Israel contra la planta de producción de óxido de uranio concentrado, conocido coloquialmente como "torta amarilla", y ubicada en la provincia iraní de Yazd. "Irán ha informado al OIEA que la planta de producción de óxido de uranio concentrado Shahid Rezayee Nejad, ubicada en la provincia de Yazd (también conocida como Ardakan), ha sido atacada hoy. No se ha informado de un aumento en los niveles de radiación fuera de las instalaciones", ha señalado el organismo en un mensaje difundido en sus redes sociales.
El OIEA insta a la máxima contención tras los ataques a complejos nucleares iraníes
El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) instó este viernes a la "contención militar" tras el bombardeo a la instalación iraní de producción de torta amarilla (concentrado de uranio) de la ciudad de Ardakan, en la provincia de Yazd, en el centro de la República Islámica. En un comunicado, el OIEA señala que está investigando el incidente del que fue informado por las autoridades iraníes sin que, por el momento, se hayan detectado aumentos en los niveles de radiación fuera del complejo atacado.
Al menos 13 muertos, incluidos dos menores, por ataques en la región iraní de Kermanshah
Al menos trece personas, incluidos dos menores de edad, han muerto a causa de ataques ejecutados este viernes contra la región de Kermanshah, en el oeste de Irán, en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Las autoridades locales ha confirmado en declaraciones a la agencia de noticias iraní Mehr que trece personas, entre ellos dos niños, han muerto por ataques "con misiles enemigos" contra distintas zonas residenciales de la provincia. Las víctimas mortales incluyen cuatro mujeres, una de las cuales estaba embarazada.
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