EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Venezuela habla con aerolíneas y diplomáticos para activar vuelos desde Canadá y Alemania

El Gobierno de Venezuela ha conversado con representantes de aerolíneas y embajadores en Caracas para activar vuelos desde Canadá y Alemania, indicó este viernes la ministra de Turismo, Daniella Cabello.

En el programa 'A Pulso', transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, Cabello dijo que se reunió con una aerolínea canadiense, sin precisar cuál, para reactivar "lo que en algún momento" eran los vuelos chárteres que viajaban directamente desde Montreal, Canadá, hasta Caracas o la isla de Margarita, en el estado venezolano Nueva Esparta (insular).

Asimismo, la ministra de Turismo señaló que se reunió con el embajador de Alemania en Venezuela, Volker Pellet, para buscar un acercamiento con la aerolínea Condor y ofrecer al país suramericano como destino.