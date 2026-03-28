La policía de Israel dispersa con violencia varias manifestaciones contra de la guerra

Alrededor de un millar de personas se han manifestado este sábado en contra de la "guerra eterna" en decenas de localidades de Israel, entre ellas Tel Aviv o Haifa, donde las protestas fueron reprimidas de forma violenta por agentes de la policía, según vídeos y denuncias de los organizadores. "Activistas de derecha y la policía recibieron instrucciones de realizar arrestos y silenciar la disidencia", denunció la oenegé israelí Standing Together.

"El Gobierno teme la expansión del movimiento de protesta, que este fin de semana congregó a miles de manifestantes en más de 30 localidades del país. No nos rendiremos. La protesta contra la guerra y el Gobierno seguirá creciendo", añadió. Las concentraciones comenzaron a las 19:00 hora local (16:00 GMT) en diferentes ciudades del país, entre ellas Beersheva, Ashkelon, Modiin o Kfar Saba, bajo el lema 'Por todas nuestras vidas'.

Por primera vez confluyeron grupos pacifistas como Peace Now o Women Wage Peace con organizaciones involucradas en la oposición a la reforma judicial impulsada por Binyamín Netanyahu y sus alados de la extrema derecha.

En la plaza Habima de Tel Aviv acudieron cientos de asistentes y, también, un grupo de activistas con fotos con los rostros de niños muertos por ataques israelíes tanto en Irán, como en Líbano o la Cisjordania ocupada. En esta ciudad, agentes de la policía arrestaron de forma violenta a varios de los manifestantes, según vídeos difundidos por Standing Together. Hay al menos ocho detenidos, de acuerdo con el diario 'Haaretz'.

En la plaza París de Jerusalén se reunieron una treintena de personas, según los organizadores, y también en el centro comercial Horev, de la norteña ciudad de Haifa, donde al menos una persona fue detenida, según Standing Together. En esta ciudad de población mixta, muy golpeada tanto por los ataques iraníes como por los cohetes de Hezbolá dirigidos al norte del país, decenas de personas izaron una pancarta con el mensaje: "Netanyahu es un peligro para Israel".

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Estas manifestaciones, aún muy minoritarias, se producen cuando se cumple un mes desde que Israel bombardeara Irán el pasado 28 de marzo. En este país, al igual que en Líbano, ya han muerto más de un millar de personas, respectivamente, según las autoridades, entre ellos cientos de niños.