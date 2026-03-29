EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Maduro asegura que está "bien y firme" tras su comparecencia en Nueva York y llama al diálogo en Venezuela

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha afirmado que se encuentra "bien y firme" junto a su esposa, Cilia Flores, en un mensaje difundido este sábado tras su comparecencia en Nueva York, en el que también ha agradecido las muestras de apoyo recibidas por parte de la ciudadanía.

"Nos han llegado sus comunicaciones, sus mensajes, sus correos, sus cartas y sus oraciones. Cada palabra de amor, cada gesto de cariño, cada expresión de apoyo nos llena el alma y nos fortalece espiritualmente. Estamos bien, firmes, serenos y en oración permanente", recoge el comunicado difundido a través de redes sociales.

En su mensaje, el mandatario ha hecho además un llamamiento a reforzar la estabilidad interna del país caribeño y a mantener abiertos los canales de entendimiento político.