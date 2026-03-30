Crisis en la isla
EEUU permite la llegada a Cuba de un buque petrolero ruso cuando casi no tiene combustible
El país no recibe crudo desde enero cuando comenzó el "cerco energético" y se encuentra en una situación de colapso que tiene un fuerte impacto social
El "cerco energético" de Estados Unidos contra Cuba tendrá un mínimo respiro. La Guardia Costera norteamericana autorizó que el petrolero ruso Anatoly Kolodkin, con aproximadamente 730.000 barriles de crudo, amarre en las próximas horas en el puerto de Matanzas de la isla caribeña, sin ser interceptado. La revelación provino de The New York Times, que cita a un "funcionario" de la administración de Donald Trump, que no ha dado su nombre.
La embarcación es propiedad del Estado ruso y se encontraba a menos de 15 millas de las aguas territoriales cubanas el domingo por la tarde. Se trata de la primera ayuda de este tipo que Moscú, aliado histórico de La Habana, puede concretar desde que Washington decidió sofocar a Cuba.
La llegada del Anatoly Kolodkin puede ser el punto de inflexión de una crisis bilateral que ha llevado a Trump a jactarse de su capacidad de "tomar" y "conquistar" Cuba. Los dos Gobiernos han iniciado negociaciones cuyos resultados se desconocen. Lo único que se sabe es que se llevan en medio de condiciones fuertemente asimétricas.El pasado viernes, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, aseguró que Cuba no solo debe emprender reformas económicas, puestas sobre la mesa de negociaciones, sino políticas.
La debacle de la economía cubana se agravó por la falta de combustible y los apagones que llegaron a alcanzar a todo el territorio nacional. La Habana atribuye los problemas exclusivamente a las sanciones de Washington, una opinión que cada vez comparten menos los habitantes de la isla y el exilio.
El Anatoly Kolodkin había dejado el puerto ruso de Primorsk el 8 de marzo. Buques de guerra de EEUU, entre ellos el USAV Wilson Wharf y el guardacostas CG Tahoma, fueron desplegados cerca del norte de la mayor de las Antillas cuando se tuvo la certeza de que se aproximaba a la isla. Las amenazas de interceptarlo no llegaron a cumplirse pero disuadieron a la embarcación de avanzar hacia su destino.
Cuba no recibe petróleo desde el 9 de enero de 2026, seis días después de que fuerzas especiales norteamericanas secuestraron a Nicolás Maduro. Venezuela era hasta entonces el proveedor principal de la isla.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cáceres asegura uno de sus eventos más masivos: prórroga para el Mercado Medieval de las Tres Culturas en 2026 y 2027
- La Fiesta del Cerezo en Flor abre sus puertas en Tornavacas con un homenaje al trabajo y la resistencia del Valle del Jerte
- Más de un millón de euros para darle la vuelta a Proserpina: la playa de Mérida encara la primavera y el verano con un cambio radical
- La autovía Cáceres-Badajoz se enfrenta a retos en la Sierra de San Pedro y trabaja en las variantes de los pueblos
- Estos son los recorridos y horario de todas las procesiones de Cáceres esta Semana Santa
- Conmoción en Cáceres por la muerte de José Manuel Galán, chef de Pan de Huerta
- El doctor Yelida Oyola 'Yeli' celebra su 60 cumpleaños con una gran fiesta de dos días en Cáceres
- La Borriquita' y el Cristo del Calvario abren la Semana Santa de Plasencia este domingo con estrenos y cambios en los recorridos