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Guerra en Irán

Italia bloquea el uso de una base de EEUU para operaciones en Irán recordando que no concedió el permiso

El Gobierno de Giorgia Meloni ya había garantizado que no permitiría vuelos de aparatos implicados en la guerra

El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto.

El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto. / EFE

EFE

Roma

El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, denegó a los Estados Unidos el uso de la base en Sigonella, en la isla de Sicilia, ya que se trataba de aviones que estaban implicados en la guerra en Irán, según informó este martes el diario 'Corriere della Sera'.

En la información el diario dice que la negativa sucedió hace días, sin especificar cuando, y que se mantuvo en secreto.

Fue el jefe del Estado Mayor, Luciano Portolano, quien llamó al ministro de Defensa para informarle de lo sucedido y tomar una decisión ya que el plan de vuelo de algunos aviones estadounidenses contemplaba aterrizar en Sigonella y luego partir hacia Oriente Próximo, añade el rotativo. "Las comprobaciones iniciales han confirmado que no se trata de vuelos normales ni logísticos y, por lo tanto, no están incluidos en el tratado con nuestro país", explican.

Italia y el mismo Crosetto en varias ocasiones garantizaron que no se permitiría el uso de las bases estadounidenses para operaciones de guerra y aseguró que se llevaría al Parlamento "cualquier operación que no esté contemplada en los tratados y, por lo tanto, requiera autorización".

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En ese momento, explica Corriere della Sera, "fue Portolano directamente, autorizado por el ministro, quien informó al comando estadounidense de la decisión: no podían aterrizar en Sigonella porque no habían recibido autorización y porque no se había realizado ninguna consulta previa".

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