Guerra en Oriente Próximo
Trump da 48 horas a Irán para abrir el estrecho de Ormuz "antes de que todo el infierno caiga sobre ellos"
Tras aplazar el límite anterior, el presidente estadounidense vuelve a presionar a Teherán con un nuevo ultimátum para abrir el importante paso marítimo, clave para el suministro energético mundial
La fecha límite que Donald Trump ha establecido para que el régimen iraní levante el bloqueo sobre el estrecho de Ormuz ha sido, hasta ahora, flexible. El presidente estadounidense ha amenazado a Teherán en repetidas ocasiones con lanzar duros ataques contra infraestructuras energéticas del país si no reabría este paso marítimo, un conducto vital para el suministro energético mundial que ha quedado prácticamente cerrado por la guerra. Este sábado, el mandatario ha vuelto a establecer un ultimátum de 48 horas a Irán antes de que “todo el infierno caiga sobre ellos” si no llegan a un acuerdo.
"Recordáis cuando le di a Irán diez días para HACER UN ACUERDO o ABRIR EL ESTRECHO DE ORMUZ. El tiempo se está acabando: quedan 48 horas antes de que todo el infierno caiga sobre ellos", ha asegurado en una publicación a través de su red social. Horas antes, Trump había referido a una posible intervención estadounidense para abrir el estrecho. "Con un poco más de tiempo, podemos fácilmente abrir el estrecho de Ormuz, tomar el petrfóleo y hacer una fortuna".
El último límite fijado llega después de que, hace apenas una semana, Trump aplazara el anterior, tras asegurar que Estados Unidos había comenzado negociaciones con la parte iraní para poner fin al conflicto. Sin embargo, Irán niega estar negociando un posible alto el fuego. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad-Bagher Ghalibaf, insistió en una publicación en X que “no se han llevado a cabo negociaciones con Estados Unidos". Además aseguró que se están utilizando “noticias falsas” para “manipular los mercados financieros y petroleros”.
Negociaciones para poner fin del conflicto
Las negociaciones a las que alude Washington están se enmarcan en un clima de incertidumbre y versiones contradictorias entre ambas partes. Trump sostuvo que Irán había solicitado un alto el fuego, mientras que el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, negó al día siguiente la existencia de tales contactos y acusó a Estados Unidos de plantear “demandas irracionales”.
Este sábado, sin embargo, ha sido el propio régimen iraní el que ha asegurado haber recibido una propuesta de alto el fuego de dos días, según informó una fuente anónima a la agencia iraní Fars. La misma fuente añadió que la República Islámica habría rechazado la oferta, no de palabra sino a través de la “continuación de intensos ataques”. La negativa de Teherán de acabar con el conflicto se ve además reforzada por una nueva baza frente a Estados Unidos, con el derribo de un avión militar tras el cual uno de los tripulantes se encuentra en paradero desconocido en algún punto del territorio iraní, mientras fuerzas especiales estadounidenses e iraníes se han desplegado en su búsqueda.
En este nuevo contexto estratégico y con la capacidad que ha mostrado Teherán de mantener prácticamente cerrado el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, las autoridades iraníes han asegurado este sábado que este enclave no volverá a ser una vía de libre navegación, al considerar que su estatus ha cambiado de forma definitiva tras el inicio de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.
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