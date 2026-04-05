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DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

El presidente de EEUU ha sugerido el aplazamiento al martes de su ultimátum a Irán tras anunciar el rescate del segundo piloto del avión abatido en el país persa

Irán asegura que frustró el intento de rescate del piloto y derribó cuatro aeronaves de EEUU

Irán asegura que frustró el intento de rescate del piloto y derribó cuatro aeronaves de EEUU

Javier Vendrell Camacho

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Irán endurece sus advertencias contra Estados Unidos ante un posible ataque terrestre de Washington, mientras continúa sus ofensivas con misiles y drones contra objetivos estadounidenses en Oriente Medio y el territorio israelí. La escalada en Oriente Próximo sigue avanzando con múltiples ataques de Teherán a países vecinos de la región.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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El tiempo en Valverde de Leganés: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

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