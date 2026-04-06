Japón envía tropas con capacidad de combate a Filipinas por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial
Este despliegue de tropas japonesas con capacidad de combate en Filipinas se enmarca en un contexto de tensiones regionales, debido a las ambiciones expansionistas de Pekín
EFE
Tropas de las Fuerzas de Autodefensa de Japón participan a partir de este lunes en unos ejercicios militares en Filipinas junto con soldados del país anfitrión, en unas maniobras anuales junto a Estados Unidos que suponen un hito para Tokio, que hasta ahora solo había asistido como observador.
La oficina del Estado Mayor del Ejército japonés informó de que militares de su Fuerza Terrestre de Autodefensa "llevarán a cabo entrenamiento de campo" desde este lunes hasta el 20 de mayo, en dos bases militares ubicadas al norte de la capital filipina, Manila: el campamento O'Donnell, en la provincia de Tarlac, y el Fuerte de Ramón Magsaysay, en Nueva Écija.
El Ministerio de Defensa nipón apuntó en un comunicado que el propósito es "mejorar las capacidades relacionadas con operaciones y combate en entornos operativos", así como "fortalecer la cooperación con Estados Unidos y naciones aliadas en la región del Indopacífico".
La participación activa -y no como mero observador- de Japón en las maniobras, llamadas Salaknib y celebradas anualmente desde 2016, implica que está enviando a Filipinas por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial tropas con capacidad de combate.
Este cambio llega después de que en 2025 entrara en vigor el acuerdo de acceso recíproco (RAA) firmado entre Manila y Tokio, que facilita el despliegue de uniformados en el territorio de ambos países para entrenamientos y operaciones de ayuda humanitaria, en medio de tensiones regionales por ambiciones expansionistas de Pekín.
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