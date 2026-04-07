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DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

El presidente estadounidense asegura que los iraníes se "enfadan" si no caen bombas porque "quieren ser libres"

Irán asegura que frustró el intento de rescate del piloto y derribó cuatro aeronaves de EEUU

Irán asegura que frustró el intento de rescate del piloto y derribó cuatro aeronaves de EEUU

Javier Vendrell Camacho

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Se cumple el ultimátum dado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que Irán reabra el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, fijado inicialmente para las 20.00 horas de Washington (04.00 en horario peninsular español), mientras continúan los contactos indirectos entre ambos bandos.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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