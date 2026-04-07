DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

Trump dice que el ultimátum a Irán es "improrrogable"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha renovado este lunes el ultimátum que dio el domingo a Irán, cuando en dos mensajes en Truth Social, incluyendo uno con lenguaje burdo exigiendo la reapertura del estrecho de Ormuz, amenazó con una campaña de destrucción de plantas eléctricas y puentes para el martes a las 20.00 horas de Washington (02.00 del miércoles en la España peninsular). En unas declaraciones a los periodistas en un acto de Pascua en la Casa Blanca un par de horas antes de la rueda de prensa que ha convocado para este lunes, el republicano ha insistido en que ese ultimátum es “improrrogable” y ha dicho que es necesario “para que no haya dudas” sobre su posición. “Odio hacerlo, pero los estamos aniquilando. No tendrán puentes, ni plantas eléctricas; no tendrán nada”, ha afirmado, dejando caer también que “hay otras cosas que son peores que esas” que podría atacar, sin dar otros detalles. Al ser preguntado sobre la posibilidad de cometer crímenes de guerra con ataques a infraestructuras civiles, se ha defendido replicando: “Lo que es un crimen de guerra es permitir que un país enfermo con un liderazgo demente tenga un arma nuclear”.

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