El líder supremo de Irán está "inconsciente y recibiendo tratamiento en Qom", según 'The Times'

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, está incapacitado, inconsciente y recibiendo tratamiento médico en la ciudad santa de Qom, según una evaluación de inteligencia que sugiere que no es capaz de dirigir el país al que ha tenido acceso 'The Times'.

Se trata de un memorando diplomático, basado en inteligencia estadounidense e israelí y compartido con aliados del Golfo, que indica que Jamenei, hijo del histórico líder Ali Jamenei, fallecido, está inconsciente y siendo tratado por una afección médica «grave».

El memorando, consultado por The Times, revela por primera vez la ubicación del líder supremo. Esta ciudad central, situada a 87 millas al sur de Teherán, es considerada sagrada en el islam chií.

Mausoleo en Qom

«Mojtaba Jamenei está siendo tratado en Qom en estado grave, incapaz de participar en cualquier toma de decisiones del régimen», señala. Según el memorando, el cuerpo del Jamenei mayor está siendo preparado para su entierro en Qom, sede del poder clerical chií, conocida como la capital religiosa del país.

Las agencias de inteligencia identificaron los preparativos para «sentar las bases necesarias para construir un gran mausoleo en Qom» para «más de una tumba», lo que sugiere que otros miembros de la familia —y posiblemente el propio Mojtaba— podrían ser enterrados junto al fallecido líder supremo.

Se cree que la ubicación del Jamenei más joven era conocida desde hace tiempo por las agencias de inteligencia de Estados Unidos e Israel, pero no se había hecho pública anteriormente.

Sin apariciones públicas

Irán ha confirmado que el nuevo líder supremo resultó herido en el mismo ataque aéreo que mató a su padre, a su madre, a su esposa Zahra Haddad-Adel y a uno de sus hijos en el primer día de la guerra que desde entonces ha agravado la situación en la región.

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El Jamenei más joven no ha sido visto ni escuchado desde el inicio de la guerra, a pesar de haber sido elegido para suceder a su padre a principios de año.