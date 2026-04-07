Guerra en Oriente Medio
Trump escala sus amenazas a Irán si no acepta un acuerdo: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"
Redacción
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha redoblado este martes sus amenazas contra Irán y ha advertido de que si el régimen islámico no se pliega a sus demandas y reabre el estrecho de Ormuz "esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás".
"No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá", ha asegurado el presidente estadounidense en un mensaje en su red Truth Social.
El republicano afirmó este lunes que el ultimátum dado a Teherán para que reabra el estratégico paso, por el que circula el 20% del petróleo que se comercializa en el mundo, era "improrrogable". El plazo vence, según apuntó en otro mensaje en su red social, a las 20.00 horas de Washington (2.00 de la madrugada en la España peninsular).
En una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump subrayó que si Irán no ofrece un acuerdo "aceptable" para él, que incluya "el libre flujo de petróleo", atacará infraestructuras civiles como plantas eléctricas y puentes, sin importarle lo más mínimo si estos ataques son un crimen de guerra tipificado por el derecho internacional. Aseguró que podría destruir todo "en cuatro horas".
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