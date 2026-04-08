Así ha aguantado Irán el pulso a Estados Unidos durante 40 días de guerra: ciudades de misiles y "bomba económica"

El 27 de febrero, la República Islámica de Irán era un país débil con una economía en caída libre. Un gigante con pies de barro azotado por alzamientos populares e inflación. Este miércoles, 8 de abril, el país se despierta aún más empobrecido y militarmente mermado, pero con un aura de nueva potencia geopolítica y bélica. Ha conseguido resistir 40 días de duros bombardeos de la mayor potencia militar del mundo, Estados Unidos, y de su aliado, Israel.

El régimen de los ayatolás ha evitado (por el momento) su destrucción y ha conseguido exhibir ante el mundo un arma de disuasión casi nuclear: el control del estrecho de Ormuz. Una "bomba económica" que, unida a su amplio arsenal de misiles, usados con una precisión inédita, y a una estrategia militar de ampliación del campo de batalla hacia los países del Golfo, ha permitido a Teherán evitar una capitulación y comenzar unas negociaciones con Washington en Islamabad, en medio de una tregua de dos semanas.

Teherán, 6 de abril de 2026. Una mujer pasa junto a maquetas de misiles iraníes en la plaza Valiasr. Los ataques israelíes mataron al jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní, mientras la república islámica desafiaba las amenazas del presidente de Estados Unidos de devastar infraestructuras civiles si no reabre el estrecho de Ormuz. / ATTA KENARE / AFP

¿Cómo ha podido Irán aguantar el embate de la superpotencia americana?

"Esto era una 'guerra de salvas' (de cañonazos), y lo que ha quedado expuesto tras estas seis semanas es el poder igualador de los misiles de precisión, de los que Irán tenía miles. Estados Unidos tiene un poder militar incomparablemente mayor, muchos más aviones bombarderos y muchos más proyectiles. Pero Irán ha demostrado tener suficientes misiles como para destruir sus objetivos estratégicos en el Golfo, y con eso le basta", explica a EL PERIÓDICO Guillermo Pulido, analista de defensa y autor de 'Disuasión multiinestable. El poder igualador de la precisión y la guerra de salvas en la tercera era nuclear' . "Los aliados de Estados Unidos en el Golfo [Israel, Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Baréin] tienen una enorme cantidad de objetivos que proteger: depósitos de petróleo y gas, desaladoras o infraestructuras esenciales. Por ello, da igual que Irán tenga diez veces menos poderío misilístico: si conserva la capacidad de alcanzar y destruir esos objetivos esenciales, sigue suponiendo una amenaza estratégica".

Esa supervivencia de su arsenal explica por qué la guerra no ha terminado en un colapso iraní.

Irán se preparó a conciencia

El régimen de los ayatolás se preparó a conciencia para este choque. Después de la guerra de los 12 días lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán en junio del año pasado, Teherán aceleró la fabricación de un amplio arsenal de proyectiles. Sus puertos recibieron los componentes chinos para hacerlos, y consiguieron acumular miles de misiles balísticos, de crucero o drones kamikaze Shahed. Los resguardaron en las llamadas "ciudades de misiles", galerías infinitas enterradas dentro de las altas montañas iraníes.

Estados Unidos bombardeó las entradas y las salidas a esas reservas, pero los iraníes conseguían reabrirlas rápidamente. Si la Fuerza Aérea estadounidense e israelí destruía los silos en las montañas o en el desierto, los ingenieros persas lograban horadar otros agujeros cercanos para seguir disparando proyectiles.

En un momento dado, el Pentágono dijo que el lanzamiento de misiles por parte de Irán había caído en un 90%, y que eso demostraba la efectividad de los miles de bombardeos estadounidenses. "Era verdad que Irán estaba disparando un 90% menos de proyectiles al día que en los primeros compases de la guerra", explica el analista. "Pero eso admitía dos lecturas. Una, que hubieran destruido el 90% de sus lanzadores y misiles. Otra, que Irán estuviera dosificando los disparos para prolongar la guerra durante meses o incluso años. Ocurrió esto último".

Shadmot Mehola (Israel), 04/04/2026.- A Thai agricultural worker examines the tail of an Iranian ballistic missile that hit near a cow barn in the Israeli settlement of Shadmot Mehola, in West Bank, 04 April 2026. Iran launched a fresh barrage of missiles targeting Israel, with projectiles and intercepted debris also falling across the West Bank. EFE/EPA/ABIR SULTAN / ABIR SULTAN / EFE

Los misiles iraníes son de alta precisión. No se usan como los Scud de la guerra del Golfo de 1991, que se disparaban sin objetivo claro y caían donde caían, dice Pulido. Ahora, con la electrónica y la navegación satelital, incluso un país relativamente pobre como Irán puede convertir parte de su arsenal en munición de precisión. Y si puede destruir con pocos proyectiles una refinería, una planta siderúrgica o un parque industrial, no necesita lanzar cientos al día: le basta con administrarlos.

China y Rusia en la guerra de Irán

¿Hay evidencias de que Rusia o China les hayan ayudado a elegir objetivos o a mejorar sus capacidades? Desde el primer día, Irán mostró un grado de acierto en sus ataques mucho mayor que en guerras anteriores. Se vio que podía alcanzar objetivos muy concretos: impactó en sistemas de radar en bases estadounIdenses de Kuwait, Jordania o Emiratos; destruyó un avión de vigilancia AWACS en el aeródromo de Prince Sultán en Arabia Saudí.

En los conflictos de 2024 y 2025, Irán usaba un sistema de guiado basado en el GPS estadounidense. Mediante guerra electrónica, Estados Unidos e Israel podían hacer que los misiles se desviaran. "La hipótesis ahora es que los iraníes detectaron ese problema y cambiaron rápidamente de sistema o de configuración: nuevas antenas y una navegación apoyada en satélites chinos", cuenta Pulido.

Esta fotografía aérea muestra el edificio dañado que fue alcanzado por un ataque iraní en un barrio residencial de Ramat Gan el 4 de abril de 2026 / JACK GUEZ / AFP

"Operaciones basadas en efectos"

Si el alto el fuego se prolonga y este es el final del conflicto, la victoria estaría más del lado iraní que del estadounidense. "Irán podría presentar el resultado como una victoria propia: habría resistido el golpe, habría conservado capacidad de reconstrucción y mantendría abierta la posibilidad de reconstituir una amenaza todavía mayor en los próximos años", cree Pulido.

Para Jesús Manuel Pérez Triana, analista de seguridad y defensa y autor de GuerrasPosmodernas.com, la clave es que Estados Unidos no ha definido bien sus objetivos bélicos. "No había una conexión clara entre lo que Trump decía querer conseguir y lo que realmente podían producir los bombardeos. Puedes destruir poder militar, pero eso no basta para que un régimen se tambalee si no hay una fractura interna real", dice. A su juicio, los ataques han causado daños materiales enormes -sobre la armada, la aviación y el tejido industrial iraní-, pero no han generado el efecto político decisivo que buscaban: no ha emergido una oposición capaz de aprovechar el golpe, ni se han visto deserciones o quiebras visibles dentro del aparato del régimen. Y eso, para un régimen que lucha por su supervivencia, se puede considerar un éxito.

Pérez Triana apunta a que esta estrategia de bombardeos para conseguir objetivos sobre el terreno proviene de una doctrina militar estadounidense de finales de los noventa llamada "operaciones basadas en efectos". La teoría era que, gracias al armamento inteligente y a la capacidad de golpear con enorme precisión, se podía provocar desde el aire el colapso funcional de un país. Que destruyendo cuarteles generales, infraestructuras críticas, centros de mando y eliminando líderes, podías cambiar la realidad política sin necesidad de poner una bota sobre el terreno. Funcionó en Yugoslavia.

Esa idea tuvo mucha influencia entonces. Israel intentó algo parecido en Líbano en 2006: confiar en que el castigo aéreo bastaría para quebrar a Hezbolá. Y, sin embargo, Hezbolá siguió lanzando cohetes hasta el último día.

"Aquí pasa algo parecido. Esta idea de que puedes alterar las condiciones políticas y sociales de un país solo con bombardeos, sin intervención terrestre y sin una alternativa política interna creíble, choca con la realidad. En Irán no ha habido colapso. Lo que ha habido es resistencia, adaptación y ampliación del conflicto", añade.

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SANA'A (Yemen), 03/04/2026.- A Houthi supporter waves an Iranian flag during a protest against the joint US-Israeli operation in Iran, in Sana'a, Yemen, 03 April 2026. Yemen’s Houthis have entered the current regional conflict by conducting missile attacks against Israel in support of Iran and its allied groups in the Middle East, one month after the United States and Israel launched military action against Iran on 28 February. (Protestas, Estados Unidos) EFE/EPA/YAHYA ARHAB / YAHYA ARHAB / EFE

El régimen estableció la pauta: si no puedo ganar militarmente la guerra, al menos puedo seguir en la partida provocando suficientes daños económicos en objetivos blandos de las petromonarquías y del entorno regional del Golfo. Y así fue: reventaron depósitos de combustible, atacaron desaladoras, rascacielos de los lujosos emiratos, aeropuertos. Activaron a sus milicias afines en Irak, en una ampliación deliberada del campo de batalla. "Ya que no tengo la bomba atómica, uso algo que puede ser igual de demoledor en términos estratégicos: la bomba económica". Cerraron de facto el estrecho de Ormuz, por el que pasa un quinto del petróleo mundial.