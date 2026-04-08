Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Oposiciones de la JuntaPlan director del busPasos de peatonesSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Estados Unidos permite la llegada de un buque petrolero ruso a Cuba

Un grafiti del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Caracas.

Un grafiti del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Caracas. / MIGUEL GUTIÉRREZ / EFE

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Suspendidas las carreras del Día de la Luz de Arroyo por primera vez por diversos problemas técnicos que no garantizan la seguridad
  2. Plato del día a 8,90 y el mejor rabo de toro en la puerta de Cáceres que te conduce a Mérida
  3. El Parque Padre Pacífico de Cáceres acogerá una doble guerra de hamburguesas y tartas de queso del 16 al 19 de abril
  4. La despedida más triste a Merche en Cáceres: 'Era un referente para todas las mujeres de la ciudad
  5. Todas las deducciones autonómicas al IRPF que se pueden aplicar en Extremadura: de la vivienda al material escolar
  6. Las voladuras en la variante de Malpartida de Cáceres son la única opción para abrir paso: se enfrentan a un gran desmonte de 1,7 kilómetros y más de 1,6 millones de toneladas de granito
  7. Cambios en el calendario laboral: Extremadura estrenará en 2027 un nuevo puente de cuatro días en octubre
  8. Cáceres: se venden dulces artesanos y... desayuno como regalo para quedar de lujo

Israel acepta el alto el fuego, pero niega que incluya el Líbano

Israel acepta el alto el fuego, pero niega que incluya el Líbano

El tiempo en Talayuela: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

El tiempo en Talayuela: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

El tiempo en Talavera la Real: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

El tiempo en Talavera la Real: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

El tiempo en Los Santos de Maimona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

El tiempo en Los Santos de Maimona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

El tiempo en Santa Marta: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

El tiempo en Santa Marta: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

El tiempo en Santa Amalia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

El tiempo en Santa Amalia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

El tiempo en San Vicente de Alcántara: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

El tiempo en San Vicente de Alcántara: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

El tiempo en Quintana de la Serena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

El tiempo en Quintana de la Serena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril
Tracking Pixel Contents