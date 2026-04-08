Investigación
La ‘Reina de la Ketamina’, sentenciada a 15 años por la muerte de Matthew Perry
Jasveen Sangha había llegado a un acuerdo de culpabilidad el año pasado con la fiscalía de cinco cargos relacionados con tráfico y distribución de drogas
EFE
Los Ángeles
La mujer conocida como la "Reina de la Ketamina", culpable de traficar con el anestésico y que provocó la dosis fatal de Matthew Perry en 2023, fue sentenciada a 15 años de prisión este miércoles.
Jasveen Sangha había llegado a un acuerdo de culpabilidad el año pasado con la fiscalía de cinco cargos relacionados con tráfico y distribución de drogas.
- Zorita decreta tres días de luto por la muerte de dos vecinos en el accidente de tráfico en Cáceres
- Fallece Lorenzo Díaz 'Chipi', director deportivo del Cáceres
- Estefany Ávila, hondureña de 31 años, reabre el histórico bar de la calle Clavellina en Cáceres tras una década en España
- La necesidad de cinco vías rápidas en el norte de Cáceres: pierde en un año casi 500 vecinos
- Suspendidas las carreras del Día de la Luz de Arroyo por primera vez por diversos problemas técnicos que no garantizan la seguridad
- Cáceres: se venden dulces artesanos y... desayuno como regalo para quedar de lujo
- Papa Johns sitúa a Cáceres en su mapa de expansión y creará empleo con la apertura de nuevos establecimientos
- La despedida más triste a Merche en Cáceres: 'Era un referente para todas las mujeres de la ciudad