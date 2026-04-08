Despliegue del ICE
Trump da luz verde para endurecer los controles migratorios en los aeropuertos de Nueva York y Chicago
El despliegue de los agentes de inmigración en los principales aeródromos se produce a poco más de un mes del Mundial de fútbol
Redacción
El pasado marzo, el Gobierno de Trump ordenó desplegar agentes del inmigración (ICE) en más de una docena de aeropuertos estadounidenses en el marco del bloqueo presupuestario que dejó a muchos trabajadores de seguridad aeroportuaria (TSA) sin sueldo y provocó caos y largas colas. Al margen de la estricta seguridad, esta herramienta supone luz verde para aplicar la política migratoria más agresiva en los aeropuertos de Nueva York y Chicago, entre otros, a falta de poco más de un mes para el inicio del Mundial de fútbol.
No hay, por el momento, un veto oficial a extranjeros pero sí mayor presencia policial que podría derivar en controles más estrictos y, en última instancia, a detenciones. No es habitual la prohibición de la entrada total sino importantes restricciones que, de facto, tienen las mismas consecuencias, como por ejemplo bloquear visados, suspender recepción de refugiados o llevar a cabo controles extremos en las fronteras.
Los países que han estado vetados o restringidos en etapas recientes en EEUU han sido Irán, Libia, Siria, Yemen y Somalia. En estos casos, las restricciones suelen ser muy duras o casi totales, especialmente para visados de inmigración. Entre los países con restricciones parciales o adicionales se encuentran Venezuela, Corea del Norte (entrada prácticamente prohibida), Chad y Sudán -las dos últimas extraídas de la lista recientemente-.
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