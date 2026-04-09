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EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
Estados Unidos permite la llegada de un buque petrolero ruso a Cuba
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
Abel Gilbert
Delcy Rodríguez anuncia un aumento del salario mínimo
La "presidenta encargada"de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció en la noche del miércoles "un aumento salarial responsable y con financiamiento real" para el mes entrante. Rodríguez no precisó la suma, pero su mensaje se conoce en medio de un aumento de la conflictividad social por la caída del poder de compra. Hace más de cinco años que no se tomaba una medida de esa naturaleza. Rodríguez reconoció que es apenas un tímido comienzo. "Sé que la recuperación no se hace del día a la noche, pero quiero que empecemos ese camino". Lea aquí la noticia completa.
Delcy Rodríguez felicita a To Lam
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, felicitó este martes al secretario general del gobernante Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, por su elección como nuevo presidente de ese país para el próximo quinquenio, y reafirmó su compromiso con la relación entre ambas naciones. "En nombre del pueblo y del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, felicito al pueblo de la República Socialista de Vietnam y al camarada To Lam por su elección", dijo la líder chavista en su canal de Telegram.
Machado se verá con Edmundo González
La líder opositora venezolana María Corina Machado ha indicado este martes que se reunirá el próximo 18 de abril en Madrid con el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia. "Queridos venezolanos, aquí estoy con nuestro presidente Edmundo González. Voy a poder abrazarte de nuevo Edmundo y a tantos venezolanos", ha dicho en un vídeo difundido en redes sociales, donde ha indicado que "nos vemos el 18 a las 18 (horas) en Madrid".
Delcy Rodríguez anunciará "cambios"
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que dará a conocer este miércoles “cambios” para Venezuela, país que gobierna desde hace un poco más de tres meses tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. "Mañana le hablaré al país, hablaré de las verdades, hablaré de los cambios que necesita Venezuela, de los cambios que queremos en Venezuela, pero lo más importante, del futuro que tenemos que garantizarle a nuestros niños y a nuestros jóvenes", dijo la mandataria en declaraciones transmitidas este martes por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
María Corina Machado estará en España la próxima semana
La líder opositora venezolana María Corina Machado, premio nobel de la paz 2025, estará en España la semana próxima, confirmaron este martes a EFE fuentes de la oposición venezolana en este país sin dar detalles de su agenda ni fechas concretas. Comando Con Venezuela, la plataforma política que respalda a Machado, publicó el pasado domingo en su cuenta de la red social X un mensaje con imágenes de Madrid que decía: "En pocos días, miles de venezolanos vamos a reencontrarnos… a la venezolana". En respuesta a ese mensaje, el excandidato presidencial venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España, escribió "¡Preparando motores!" y desde entonces se han sucedido las especulaciones sobre la próxima visita de urgenteMachado al país.
Trump vuelve a bromear con presentarse a presidente de Venezuela
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este lunes que podría presentarse como candidato a la Presidencia en Venezuela ante los buenos datos de popularidad que, asegura, tiene en ese país.
"Dicen que si me presentara a presidente de Venezuela sería el candidato con más votos de la historia de Venezuela. Así que cuando termine con esto (la guerra en Irán), puedo ir a Venzuela", ha planteado durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.
Trump ha explicado que aprenderá español. "No tardaré mucho. Soy bueno en idiomas. Iré a Venezuela y me presentaré a presidente", ha señalado.
El chavismo confía en que Maduro y su esposa estarán "más temprano que tarde" en Venezuela
El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, dijo este lunes que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, estarán "más temprano que tarde" de vuelta en su país, luego de que fueran capturados hace poco más de tres meses por tropas de Estados Unidos en un ataque en Caracas.
"Le enviamos un saludo y nuestra palabra de aliento a nuestro compañero Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional, y a Cilia Flores. Todo nuestro respeto y nuestro cariño hacia ellos", expresó el también ministro de Interior en declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Tras menos de un minuto de aplausos de funcionarios, el dirigente chavista agregó: "Más temprano que tarde los tendremos aquí de vuelta junto a su pueblo, junto a su partido, junto a su patria".
Cuba reitera ante dos congresistas norteamericanos la disposición de entablar un "diálogo serio" con Washington
"Estados Unidos está, en la práctica, bombardeando toda la infraestructura energética de Cuba. Debemos poner fin a esta crueldad", dijo la congresista demócrata por Washington, Pramila Jayapal, tras una breve estancia en la isla, donde se reunió con el presidente Miguel Díaz-Canel. "Acabo de regresar de Cuba, donde visité una sala de maternidad con bebés prematuros cuyas vidas dependen de incubadoras y respiradores, equipos que se ven amenazados por la escasez de energía", dijo a través de X. Junto con Jayapal viajó al país caribeño su colega demócrata por Illinois, Jonathan Jackson. Frente a ambos legisladores, Díaz-Canel reiteró la voluntad de La Habana de "sostener un diálogo bilateral serio y responsable" con la administración de Donald Trumo para "encontrar soluciones a las diferencias existentes".
El anfitrión aseguró a través de X haber denunciado ante Jayapal y Jackson "el daño criminal provocado por el bloqueo, en particular las consecuencias del cerco energético decretado por el actual Gobierno de EEUU y sus amenazas de acciones aún más agresivas".
Los legisladores norteamericanos permanecieron cinco días en la isla. Jayapal dijo haber visto "de primera mano la devastación y el sufrimiento causados " por las medidas que adoptó la Casa Blanca.
Diosdado Cabello anuncia una marcha por la paz el mismo día que los trabajadores planean marchar al Palacio de Miraflores
El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ministro del Interior, Diosdado Cabello, anunció una movilización nacional por la paz de Venezuela para este jueves, el mismo día en que trabajadores y estudiantes convocaron en Caracas una protesta hacia el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, para exigir mejoras salariales.
En la rueda de prensa semanal del PSUV, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello indicó que la movilización será desde temprano, aunque no precisó los puntos de salidas y llegadas.
Asimismo, anticipó -sin dar detalles- que el chavismo se está preparando para recordar los días 11, 12 y 13 de abril, cuando hubo un fallido golpe de Estado contra el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013), quien fue depuesto brevemente, pero, subrayó Cabello, regresó al poder gracias a los venezolanos y a las fuerzas armadas.
Albares sobre Cuba: "España hace todo lo posible, ¿Qué más podemos hacer?
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que España está ya prestando ayuda humanitaria a Cuba, posicionándose en contra del bloqueo de EE.UU. y analizando con otros países "intentar hacer algo" conjuntamente:"¿Qué más podemos hacer? España por sí sola no puede hacerlo todo".
Pero España, ha dicho en una entrevista en TVE ante la grave situación energética de la isla y el endurecimiento del embargo de Estados Unidos, puede hacer dos cosas y las está haciendo: una es dejar clara su posición y otra sumar a otros países en esta idea, lo que "toma cierto tiempo" como se ha visto -según Albares- en Venezuela, Gaza, Ucrania, Groenlandia o Irán.
De todos los lugares del mundo en los que se está intentando imponer "la ley del más fuerte", la de Cuba es "especialmente dolorosa porque es un pueblo hermano", ha dicho Albares, que ha asegurado que el Gobierno está muy implicado en la isla.
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